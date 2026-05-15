Αμερικανίδα influencer του MAGA κατηγορείται για επίθεση με «βιαιοπραγίες» στο μετρό του Λονδίνου

Αντιμέτωπη με τη βρετανική δικαιοσύνη είναι η influencer του φιλο-τραμπικού κινήματος MAGA (Make America Great Again), Μελίσα Ρέιν Λάιβλι, η οποία κατηγορείται για «επίθεση με βιαιοπραγίες» στο μετρό του Λονδίνου το 2025, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία συγκοινωνιών της Βρετανίας σήμερα Παρασκευή (15/5).

Σε βάρος του 37χρονου συντρόφου της, Φίλιπ Όστερμαν, γερμανικής υπηκοότητας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρία αδικήματα διατάραξης της δημόσιας τάξης, εκ των οποίων δύο ρατσιστικού χαρακτήρα, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου που εκτυλίχθηκε την 11η Οκτωβρίου του 2025, νωρίς το βράδυ, στον σταθμό Bond Street, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με άρθρα του Τύπου που βασίζονται σε πληροφορίες της αστυνομίας, το ζευγάρι επιτέθηκε σε μια γυναίκα που έμπαινε στον σταθμό του μετρό μαζί με την αδελφή της και δύο μικρά παιδιά, αφού υπήρξε κάποια σύγκρουση με το καροτσάκι που μετέφερε το ένα εξ αυτών.

Εκείνη την περίοδο, η αστυνομία συγκοινωνιών είχε απευθύνει έκκληση για μάρτυρες, στη βάση υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος, που επέτρεψε να ταυτοποιηθεί η 40χρονη Αμερικανίδα influencer Μελίσα Ρέιν Λάιβλι, ιδρύτρια μιας εταιρείας επικοινωνίας με τον τίτλο «America First», όπως και ο Φίλιπ Όστερμαν.

MAGA influencer Melissa Rein Lively makes threatening gesture to reporters pic.twitter.com/XigvsUBO3z — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) November 19, 2024

Μια πρώτη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τη 19η Μαΐου στο δικαστήριο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ