Αμερικανική ώθηση στο τουρκικό KAAN –Η κίνηση Τραμπ που «απογειώνει» το μαχητικό 5ης γενιάς

Η επικείμενη έγκριση από τις ΗΠΑ για την πώληση κινητήρων αεριωθούμενων στο τουρκικό πρόγραμμα μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη αμυντική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Για την Τουρκία, πρόκειται για μια εξέλιξη με στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς μπορεί να επιταχύνει σημαντικά το πιο φιλόδοξο εξοπλιστικό της πρόγραμμα.



Οι κινητήρες της General Electric προορίζονται να εξοπλίσουν τα πρώτα αεροσκάφη του προγράμματος KAAN, το οποίο η Άγκυρα παρουσιάζει ως το αεροσκάφος που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τις επόμενες δεκαετίες. Η εξασφάλιση αξιόπιστης πρόωσης θεωρείται κρίσιμο ζήτημα για την εξέλιξη του προγράμματος, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να αναζητά μόνιμη εγχώρια λύση για την παραγωγή κινητήρων.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί η αυξανόμενη συνεργασία της Τουρκίας με το Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, 300 μηχανικοί της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν συμμετέχουν ήδη στις εργασίες έρευνας και ανάπτυξης του KAAN, σε μια συνεργασία που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών.



Η Άγκυρα επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει έναν ισχυρό πυρήνα αμυντικής βιομηχανίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Το KAAN αποτελεί κορυφαίο πρόγραμμα αυτής της στρατηγικής, ενώ παράλληλα η Τουρκία προωθεί τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη νέας γενιάς, όπως το Kızılelma (τα γνωστά «Μπαιρακτάρ»), για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και το Πακιστάν.

Η αποβολή» από το πρόγραμμα των F-35

Η αμερικανική απόφαση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έρχεται λίγα χρόνια μετά την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400. Τότε, οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν βρεθεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα, η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιδιώκει μια σταδιακή επαναπροσέγγιση με την Άγκυρα, σε μια περίοδο κατά την οποία το ΝΑΤΟ αναζητά μεγαλύτερη συνοχή απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.



Παρά τις αντιρρήσεις που εξακολουθούν να διατυπώνονται στο αμερικανικό Κογκρέσο, η προώθηση της συμφωνίας για τους κινητήρες του KAAN εκλαμβάνεται από πολλούς αναλυτές ως μια έμμεση αναγνώριση ότι η Τουρκία παραμένει κρίσιμος παίκτης για τα αμερικανικά και νατοϊκά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Για την Άγκυρα, από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να μετατρέψει το προηγμένο αεροσκάφος KAAN από εθνικό όραμα σε επιχειρησιακή πραγματικότητα.