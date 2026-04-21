Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις διαπραγματεύσεις Τραμπ-Ιράν μέσω social media

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί σε κύκλους της αμερικανικής διοίκησης για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να χειρίζεται το ζήτημα του Ιράν, χρησιμοποιώντας συχνά τα social media για να στείλει μηνύματα προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, υπάρχει ανησυχία ότι οι δημόσιες αναρτήσεις και οι αιφνιδιαστικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δυσκολεύουν το έργο της διπλωματίας, καθώς δημιουργούν σύγχυση τόσο στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στους ίδιους τους διαπραγματευτές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι κυρώσεις και η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και διακριτικές επαφές, όχι δημόσιες τοποθετήσεις μέσω διαδικτύου. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις αναφέρουν ότι αρκετές φορές οι αναρτήσεις του Τραμπ έχουν αιφνιδιάσει ακόμη και στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το περιεχόμενό τους.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι κάθε δημόσια παρέμβαση μπορεί να επηρεάσει άμεσα το κλίμα των συνομιλιών, να προκαλέσει αντιδράσεις στην Τεχεράνη ή να περιπλέξει τις προσπάθειες των διπλωματών που επιχειρούν να κρατήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Παρά τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης, ο Τραμπ φαίνεται να θεωρεί ότι η άμεση επικοινωνία μέσω social media του επιτρέπει να ασκεί πίεση, να διαμορφώνει το δημόσιο κλίμα και να στέλνει πολιτικά μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.