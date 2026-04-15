Αμερικανός αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη σε παράταση της εκεχειρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μέχρι στιγμής συμφωνήσει επισήμως σε παράταση της εκεχειρίας, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και επαφές μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, με βασικό στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε παράταση της εκεχειρίας είτε σε μια πιο σταθερή διπλωματική διευθέτηση.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, καθώς οι διεθνείς ανησυχίες για νέα κλιμάκωση παραμένουν έντονες. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη δέσμευση από αμερικανικής πλευράς, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι οι επαφές συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται να επιδιώκει μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την αποφυγή περαιτέρω έντασης, ενώ από την πλευρά του Ιράν δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής δημόσιες δηλώσεις που να προϊδεάζουν για την τελική στάση της Τεχεράνης. Οι επόμενες ώρες και ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η έκβαση των συνομιλιών ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τόσο την περιφερειακή σταθερότητα όσο και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.