Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: «Συγχαρητήρια στην Τουρκία για μια φανταστική νίκη»

Αίσθηση προκαλεί η δημόσια ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος συνεχάρη ανοιχτά την Τουρκία για τη νίκη της με 3-2 επί των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αγώνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ.

«Συγχαρητήρια στην Τουρκία για μια φανταστική νίκη!» έγραψε στην ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση «απίστευτο και κλασικό παιχνίδι», ενώ τόνισε ότι η Τουρκία «έδειξε τεράστια ψυχή» και πέτυχε μια «απολύτως δίκαιη νίκη με 3-2 που θα μείνει αξέχαστη για πολύ καιρό».

Ο Αμερικανός πρέσβης απέδωσε επίσης εύσημα στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για την προσπάθειά της καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και του τουρνουά, σημειώνοντας ότι και οι δύο ομάδες επέδειξαν υψηλό αθλητικό πνεύμα και ανταγωνιστικότητα, προσφέροντας μια αξέχαστη βραδιά στους φιλάθλους.

Η ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σπάνια Αμερικανός ανώτατος διπλωμάτης συγχαίρει με τόσο θερμό τρόπο τη χώρα στην οποία υπηρετεί για νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.