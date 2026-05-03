Αμετανόητος ο 89χρονος: «Το έκανα για όλους εσάς, μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ»

Λίγες μέρες μετά τον τρόμο που σκόρπισε στο κέντρο της Αθήνας, ο ηλικιωμένος που μπήκε οπλισμένος σε ΕΦΚΑ και Εφετείο και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας πέντε υπαλλήλους, δεν δείχνει το παραμικρό ίχνος μεταμέλειας για τις πράξεις του.



Ο 89χρονος που έκρυψε όπλα στην καμπαρτίνα του και εισέβαλλε στις δημόσιες υπηρεσίες, την περασμένη Τρίτη 28 Απριλίου έχει κριθεί προφυλακιστέος. Υπενθυμίζεται ότι εκτελούσε ένα καλοστημένο σχέδιο που είχε στήσει εδώ και ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να πυροβολήσει μέσα στον ΕΦΚΑ του Κεραμικού και στο Εφετείο με μία κοντόκαννη καραμπίνα.



Ο ηλικιωμένος άντρας, μάλιστα, μετά το περιστατικό με τις ένοπλες επιθέσεις, κατάφερε αν διαφύγει σύλληψης για 6 ολόκληρες ώρες, ενώ πρόλαβε να φύγει από την Αθήνα και να πάει στην Πάτρα με σκοπό να φύγει με πλοίο από τη χώρα για να πάει στην Ιταλία. Παρά στο σχέδιο διαφυγής, οι αρχές τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, πράγμα που δεν φάνηκε να τον ενοχλεί.



Μιλώντας στον ANT1, ο 89χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίστηκε σαν σκουπίδι, με αποτέλεσμα να στραφεί εναντίον του κράτους, εκφράζοντας παράπονα για την πατρίδα, που τόνισε ότι τον «πλήγωσε», ενώ δήλωσε πως δεν φοβάται τη φυλακή.



«Το έκανα για όλους εσάς για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα, μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και την Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ.



Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε», είπε ο 89χρονος «πιστολέρο».