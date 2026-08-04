Αμφιλοχία: Πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα της κατάσβεσης – Έχασε τις αισθήσεις του

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας, όταν ένας 42χρονος πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που επιχειρούσε στο πύρινο μέτωπο.

Το περιστατικό συνέβη όταν καλώδιο ηλεκτροδότησης αποκολλήθηκε από κολόνα, καθώς η φωτιά κατέστρεψε τους συνδέσμους στήριξής του, σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή συνέβαλαν στην πτώση του καλωδίου, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο 42χρονος επιχειρούσε με μάνικα όταν το νερό ήρθε σε επαφή με το καλώδιο που είχε πέσει στο έδαφος, με αποτέλεσμα να δεχθεί ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα. Από την ηλεκτροπληξία έχασε τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.

Λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από τον διοικητή του, ο οποίος κινητοποίησε άμεσα τη διακομιδή του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύτηκε προληπτικά στην Καρδιολογική Κλινική.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή και, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων, του δόθηκε εξιτήριο