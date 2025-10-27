Αμφιβολίες από Ευρωπαία Επίτροπο για Νετανιάχου: Ίσως χρειαστεί νέα ηγεσία στο Ισραήλ

Αμφιβολίες για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και κατά πόσο μπορεί να πείσει για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib. Πρόκειται για μια άποψη που πολλοί αξιωματούχοι των Βρυξελλών δεν θα τολμούσαν να εκφράσουν δημοσίως.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή της στο Politico, η Lahbib ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση προς το Ισραήλ και προειδοποίησε ότι τα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα απέχουν πολύ από το τέλος τους.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μια διαρκή ειρήνη, είπε, είναι «οι εξτρεμιστές και από τις δύο πλευρές». Από τη μία, η Χαμάς εξαιτίας της οποίας την 7η Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι. Από την άλλη, το Ισραήλ στο οποίο υπάρχουν «εξτρεμιστές που δεν θέλουν να ακούσουν για τη λύση των δύο κρατών», είπε, αναφερόμενη στον πρωθυπουργό και στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του. «Ακούμε πολλά πράγματα που είναι απαράδεκτα μερικές φορές από το στόμα ενός υπεύθυνου προσώπου που ηγείται της χώρας του».

Πιστεύει ότι ο Νετανιάχου θέλει την ειρήνη; «Το να θέτεις το ερώτημα είναι σαν να δίνεις την απάντηση», είπε η Λαχμπίμπ, η οποία είναι επίτροπος της ΕΕ για το Βέλγιο. «Έχω κάποιες αμφιβολίες. Μέχρι στιγμής κατάφερε να εφαρμόσει την εκεχειρία, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν αντίθετος στη λύση των δύο κρατών... στα γαλλικά λέμε ότι «μόνο οι ηλίθιοι δεν αλλάζουν γνώμη»».

Η επίτροπος είπε ότι δεν αποκαλούσε τον Ισραηλινό ηγέτη «ηλίθιο», αλλά είναι σαφές ότι δεν τον συμπαθεί. Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα πρέπει να εκλέξει μια νέα ηγεσία που θα είναι έτοιμη να αποδεχτεί τη λύση των δύο κρατών, με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος παράλληλα με ένα ασφαλές Ισραήλ, απάντησε: «Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και αυτά είναι τα επόμενα βήματα, τα κρίσιμα». Πρώτα πρέπει να επιτευχθεί εκεχειρία, μετά να δοθεί η επείγουσα βοήθεια που χρειάζεται, «και μετά ένα μέλλον, να δοθεί ένας ορίζοντας ελπίδας σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν τώρα σε μια θάλασσα από ερείπια».

Πότε θα γίνουν εκλογές στο Ισραήλ

Είναι ασυνήθιστο για τους πολιτικούς να συζητούν την εκλογική πολιτική άλλων χωρών. Το Ισραήλ πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές για τα 120 μέλη της Κνέσετ τον Οκτώβριο του 2026, αν και ορισμένοι αναμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, καθώς ο Νετανιάχου δεν έχει πλέον την πλειοψηφία μετά την αποχώρηση των εταίρων του από τον συνασπισμό.

Ο Νετανιάχου είναι γνωστός ως ο μεγάλος επιζών της ισραηλινής πολιτικής και έχει δεσμευτεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές.

Η εκεχειρία του Τραμπ

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την έναρξη της εκεχειρίας που προώθησε ο Τραμπ, με την Χαμάς να επιστρέφει τους ζωντανούς ομήρους του Ισραήλ και τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσύρονται. Έχουν σημειωθεί επιθέσεις και θάνατοι, και οι εντάσεις παραμένουν υψηλές. Συνολικά, όμως, η εκεχειρία έχει κρατήσει.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα πολιτικό ερώτημα: Μπορεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ σε βαθμό που να μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Μέσης Ανατολής; Η Λαχμπίμπ είναι υπεύθυνη για τον τεράστιο κεντρικό προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας του μπλοκ και κατέχει καίρια θέση στην αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο. Σύντομα, αν η εκεχειρία συνεχιστεί, η προσοχή θα στραφεί στη μελλοντική πολιτική και φυσική ανοικοδόμηση της Γάζας.

Οι διεθνείς σύμμαχοι συμφωνούν ότι η Χαμάς δεν μπορεί να συνεχίσει να διοικεί τη Γάζα.

Η Λαχμπίμπ πρότεινε ότι οι Παλαιστίνιοι ίσως χρειάζονται τη δική τους προσωπικότητα τύπου Νέλσον Μαντέλα, αναφερόμενη στον Μαρουάν Μπαργκούτι, ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος Φατάχ, ο οποίος βρίσκεται σε ισραηλινή φυλακή από το 2002. Ο Μπαργκούτι βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων ως η επιλογή των Παλαιστινίων για πιθανό πρόεδρο.

«Ίσως [ο Μπαργκούτι] να είναι κάποιος που εξακολουθεί να έχει αξιοπιστία και νομιμότητα για τον παλαιστινιακό λαό», είπε. «Και αν [αυτός] είναι ο νέος, ας πούμε, Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος θα αποφυλακιστεί και θα είναι ικανός να έχει από τη μία πλευρά την εμπιστοσύνη του λαού του και να οδηγήσει την περιοχή, τον ίδιο του τον λαό, στην ειρήνη, αυτό θα είναι φανταστικό».