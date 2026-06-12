Κόσμος LIFE Γαλαζοαίματοι Βασιλική Οικογένεια της Ισπανίας Βασίλισσα Λετίθια

Αμήχανη στιγμή στο παλάτι: Πρέσβης προσπάθησε να φιλήσει τη Λετίθια κι εκείνη τον απομάκρυνε

VIral έγινε και η σύζυγος του πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας, η οποία εμφανίζεται να χαιρετά το βασιλικό ζεύγος κρατώντας σακούλες αγορών.

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Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Τον γύρο του διαδικτύου έκανε βίντεο που δείχνει τον πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας να επιχειρεί να φιλήσει τη Βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας με εκείνη να το αποφεύγει με ψυχραιμία. 

Σύμφωνα με την εθιμοτυπία, οι επίσημοι προσκεκλημένοι οφείλουν να τηρούν αυστηρούς κανόνες, όπως αναμονή για χειραψία και αποφυγή σωματικής επαφής, εκτός αν αυτή προταθεί από το μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία της συζύγου του πρέσβη, η οποία εμφανίζεται να χαιρετά το βασιλικό ζεύγος κρατώντας υφασμάτινες σακούλες αγορών, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Κόσμος LIFE Γαλαζοαίματοι Βασιλική Οικογένεια της Ισπανίας Βασίλισσα Λετίθια

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