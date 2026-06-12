Αμήχανη στιγμή στο παλάτι: Πρέσβης προσπάθησε να φιλήσει τη Λετίθια κι εκείνη τον απομάκρυνε

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε βίντεο που δείχνει τον πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας να επιχειρεί να φιλήσει τη Βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας με εκείνη να το αποφεύγει με ψυχραιμία.

Σύμφωνα με την εθιμοτυπία, οι επίσημοι προσκεκλημένοι οφείλουν να τηρούν αυστηρούς κανόνες, όπως αναμονή για χειραψία και αποφυγή σωματικής επαφής, εκτός αν αυτή προταθεί από το μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία της συζύγου του πρέσβη, η οποία εμφανίζεται να χαιρετά το βασιλικό ζεύγος κρατώντας υφασμάτινες σακούλες αγορών, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.