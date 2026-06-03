Αμηχανία στην Ευρωβουλή: Βρώμικο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο οδηγεί βουλευτή στον γιατρό

Οι καταγγελίες από ευρωβουλευτές κατά τη μηνιαία μετακίνηση στο Στρασβούργο για την εβδομάδα της Ολομέλειας δεν είναι σπάνιες. Ωστόσο, ένας ευρωβουλευτής βίωσε κάτι περισσότερο... Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη διαμονή σε ξενοδοχείο που τον οδήγησε στον γιατρό!

Οι συνθήκες στο ξενοδοχείο «οδήγησαν το μέλος του Ευρωκοινοβουλίου να ζητήσει περίθαλψη από την Ιατρική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου», αναφέρουν οι σημειώσεις της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου. Το ζήτημα τέθηκε από τον σοσιαλιστή βουλευτή Marc Angel, από το Λουξεμβούργο, ο οποίος είναι μέλος του οργάνου.

Ο Άντζελ, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει την τοποθεσία ή το όνομα του ξενοδοχείου, καθώς και το όνομα του επηρεαζόμενου ευρωβουλευτή, δήλωσε στο POLITICO ότι έθεσε το θέμα ως παράδειγμα για να επισημάνει «την ανάγκη θέσπισης μιας διαδικασίας για τη διαχείριση ζητημάτων υγιεινής που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια επίσημων αποστολών στις οποίες συμμετέχουν βουλευτές ή συνάδελφοι».



Μια τέτοια διαδικασία θα επέτρεπε την άμεση αναφορά παραπόνων σχετικά με την υγιεινή στο ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου και θα μπορούσε να οδηγήσει στην αφαίρεση προβληματικών ξενοδοχείων από τις επιλογές διαμονής που προσφέρονται στους βουλευτές.



Το ξενοδοχείο βρισκόταν στο Στρασβούργο, όπου βουλευτές, βοηθοί, αξιωματούχοι, λομπίστες και δημοσιογράφοι συγκεντρώνονται κάθε μήνα για την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα και στα οποία παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσουν το ευαίσθητο περιστατικό. Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι το ξενοδοχείο δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των προτεινόμενων ξενοδοχείων του ταξιδιωτικού γραφείου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διαμονή στο Στρασβούργο φέρνει το Κοινοβούλιο σε δύσκολη θέση. Το 2021, ο τότε Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ντέιβιντ Σασόλι, νοσηλεύτηκε με πνευμονία, αφού προσβλήθηκε από τη νόσο των λεγεωνάριων κατά τη διάρκεια της διαμονής του σε ξενοδοχείο του Στρασβούργου. Ο Σασόλι απεβίωσε τον επόμενο Ιανουάριο.



Το τελευταίο περιστατικό αποτελεί μια ακόμη πλευρά στη συζήτηση σχετικά με τη μηνιαία μετακίνηση του Κοινοβουλίου μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου. Η ρύθμιση αυτή, που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ, δέχεται εδώ και χρόνια κριτική από βουλευτές που υποστηρίζουν ότι είναι δαπανηρή, δυσκίνητη και περιβαλλοντικά σπατάλη. Οι ελεγκτές της ΕΕ υπολόγισαν το 2014 ότι η διατήρηση της δεύτερης έδρας του Κοινοβουλίου κοστίζει στους φορολογούμενους 114 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Το Κοινοβούλιο αναμένει τα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για επίσημες αποστολές να πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής», δήλωσε εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του σύμφωνα με τους κανόνες του θεσμού.



«Όταν λαμβάνεται καταγγελία, αυτή αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, όπου κρίνεται απαραίτητο, επισημαίνεται στον ταξιδιωτικό πράκτορα και στο εν λόγω ξενοδοχείο, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», πρόσθεσε.