Αμμουδάρα: «Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

«Έκανα αυτό που έπρεπε», ήταν η απάντηση του 54χρονου στους αστυνομικούς του ΑΤ Μαλεβιζίου, όταν τον ρώτησαν αν κατάλαβε τι είχε κάνει μετά την στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Από την πλευρά της, η 56χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης συνελήφθη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή της εκτέλεσης, υποστήριξε: «Δεν πρόλαβα να τον σταματήσω. Κατέβηκε και πυροβόλησε».

Παράλληλα, έξω από το σπίτι της οικογένειας του δράστη στο Τσαλικάκι της Αμμουδάρας, υπάρχει περιπολικό και αστυνομικοί καθώς φοβούνται εκδίκηση.

Του είχε γίνει εμμονή

Έμμονη ιδέα είχε γίνει στον 54χρονο το γεγονός ότι ο 21χρονος Νικήτας κυκλοφορούσε ελεύθερος μετά το τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του γιου του τον Νοέμβριο του 2023. Χθες, γράφθηκε με τον χειρότερο τρόπο το τέλος αυτής της ιστορίας, αφού ο 54χρονος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 21χρονο, ωστόσο δεν ήταν η πρώτη φορά που του είχε επιτεθεί.



Τον Δεκέμβριο του 2024 ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 21χρονου Νικήτα, του φίλου και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του. Μεταξύ άλλων του είχε επιβληθεί ο όρος να μην προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον 19χρονο τότε νεαρό, τον οποίο σκότωσε στη μέση του δρόμου σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. «Αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου» είχε υποστηρίξει τότε, αρνούμενος την κατηγορία. «Βγήκα από το σπίτι μόνο για να θυμιάσω το μνήμα του γιου μου» είχε ισχυριστεί τότε.

«Είμαι βέβαιος θα δάκρυζε κι ο 17χρονος Γιώργος», είπε ο δικηγόρος του 54χρονου

Συγκλονισμένος κι ο επί χρόνια δικηγόρος της οικογένειας Παρασύρη, κ. Γ. Κοκοσάλης, λίγο μετά την προανακριτική απολογία του ζεύγους και πριν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση μιλώντας στο Cretalive:

«Είναι πολύ δύσκολες ώρες για όλους… Είναι μαύρες ημέρες κι έχοντας επίγνωση του ρόλου μας θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ο,τι λέμε. Ο Κώστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο του παιδιού του… Μαζί με τον 17χρονο Γιώργο «έθαψε» και τον εαυτό του. Ένα ανθρώπινο ναυάγιο. Η πράξη του, ωστόσο, είναι καταδικαστέα και, προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρει μιμητές. Στεκόμαστε με πόνο ψυχής στην οικογένεια του Νικήστρατου που έχασε τη ζωή του άδικα, πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας την στην οδύνη και την συντριβή. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα δάκρυζε και ο 17χρονος Γιώργος… Το μυαλό του ανθρώπου, όμως, παίζει πολλές φορές άσχημο κι επικίνδυνο παιχνίδι… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή και τη Δικαιοσύνη, παρά τις παθογένειες του συστήματος».

Πήγαινε συνέχεια στα δικαστήρια να μάθει για τον γιο του

Όπως αναφέρει το Cretalive, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τα Χριστούγεννα του 2024, έγιναν πολλά που έδειχναν ότι η κατάσταση είχε γίνει επικίνδυνη για την ζωή του 21χρονου. Η οικογένεια του δεν έκρυβε τους φόβους της για την σωματική του ακεραιότητα, ενώ είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις, συστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία, όμως, φέρεται να παραβίαζε ο 54χρονος πατέρας. Ο πόνος της απώλειας τον είχε μεταλλάξει, είχε γίνει αγνώριστος, λένε όσοι τον γνωρίζουν.

Η ζωή του βρισκόταν κάπου ανάμεσα στο νεκροταφείο και τα δικαστήρια. Κάθε βδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγαινε στα δικαστήρια προκειμένου να μάθει αν προχωρά η διαδικασία για την υπόθεση του γιου του. Εδώ και ένα χρόνο η υπόθεση φαίνεται να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας. Και, μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φοβόντουσαν ότι θα προβεί σε ακραίες ενέργειες, όπως και εν τέλει έγινε.

Η οικογένεια του 21χρονου προσπαθούσε να τον προστατεύσει

Την ίδια ώρα ο αδικοχαμένος Νικήτας και η οικογένεια του βίωναν έναν ατελείωτο εφιάλτη, λόγω της εμμονής του 54χρονου και το μίσος που έτρεφε για τον νεαρό. Με τον γιο του 54χρονου ήταν φίλοι, ενώ και ο ίδιος είχε τραυματιστεί στο τροχαίο και είχε νοσηλευθεί στη ΜΕΘ.

«Προκαλεί σοκ και έντονη ανασφάλεια η εγκληματική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε επανειλημμένως εναντίον του Νικήτα και της οικογένειας του που απεγνωσμένα προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί αυτό από τη νοσηρότητα και την εμμονική συμπεριφορά του 54χρονου» δήλωσε συγκλονισμένη στο Cretalive.gr η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Δεν είναι πολύς καιρός που μαζί με την αδερφή του πήγαν νύχτα για μία ακόμα φορά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Τα παιδιά είχαν έρθει πολλές φορές στο γραφείο μου, κλαίγοντας. Χτυπιόντουσαν».