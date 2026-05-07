Αμμουδάρα: Εκτέλεσε τον Νικήτα την ημέρα των γενεθλίων του - Τον αποχαιρετούν στα λευκά

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου, συγγενείς και φίλοι στον αδικοχαμένο Νικήτα, στον Χώνο Μυλοποτάμου, ο οποίος δολοφονήθηκε με αγριότητα από τον 54χρονο την περασμένη Τρίτη στην Αμμουδάρα.

Η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση στον κόσμο που θα παρευρεθεί στην κηδεία, που θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, να φορέσει λευκά ρούχα, ενώ θα του φορέσουν γαμπριάτικο κοστούμι για την «τελευταία του κατοικία».

Το νήμα της ζωής του 21χρονου Νικήτα κόπηκε βίαια το απόγευμα της Τρίτης ενώ γύριζε στο σπίτι του. Τραγική ειρωνεία είναι ότι ο Νικήτας εκείνη τη μέρα, στις 5 Μαΐου, είχε τα γενέθλιά του. Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, ο νεαρός είχε ρεπό από τη δουλειά του σε σούπερ μάρκετ και λίγο πριν τη δολοφονία του επέστρεφε από σπίτι συγγενικού του προσώπου, όπου είχε μεταβεί για να κουρευτεί.

Ο 21χρονος Νικήτας που έπεσε νεκρός από πυρά στην Αμμουδάρα / Φωτ.: social media

Την ίδια ώρα, συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής επιστρέφουν διαρκώς στο σημείο της δολοφονίας στην Αμμουδάρα, αφήνοντας λουλούδια και μία εικόνα της Παναγίας στη μνήμη του άτυχου νεαρού. Οι εικόνες από το σημείο «ραγίζουν» καρδιές και αποτυπώνουν τη βαθιά οδύνη που έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Ο 54χρονος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του και μόλις είδε στον δρόμο του το αυτοκίνητο του Νικήτα, το εμβόλισε και το ακινητοποίησε. Οι δύο οδηγοί βγήκαν έξω με τον νεαρό να κάνει κάποια βήματα πιο μπροστά βλέποντας τον δράστη.

Ο 54χρονος τράβηξε το περίστροφο και το θύμα έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλωτσήσει το χέρι του που κρατούσε το όπλο για να αμυνθεί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει κι ο δράστης τον πυροβόλησε εν ψυχρώ έξι φορές, αδειάζοντας το 38άρι περίστροφο του πάνω του. Μάλιστα, προσπαθούσε να ξεφύγει, όμως τον πυροβόλησε στην πλάτη, ακόμα και όταν είχε πέσει αιμόφυρτος στο δρόμο. Στην συνέχεια άρχισε να τον κλωτσάει.

Στη συνέχεια ο 54χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ομολογώντας την πράξη του και παραδίδοντας το όπλο. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου κρατείται.

Η στιγμή της δολοφονίας έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η στιγμή της δολοφονίας στην Κρήτη. pic.twitter.com/eB4e6P4j3h — Flash.gr (@flashgrofficial) May 6, 2026

Τον είχε στοιχειώσει ο θάνατος του γιου του

Ο πατέρας του αδικοχαμένου 17χρονου φέρεται να μην είχε καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του, το οποίο είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 έπειτα από τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος, μαζί με τον 21χρονο οδηγό, είχε εκτραπεί και προσκρούσει σε κολόνα φωτισμού. Ο ανήλικος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και, παρά τη μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, κατέληξε 19 ημέρες αργότερα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που μεταφέρει το Cretalive, από τότε ο 54χρονος ζούσε βυθισμένος στο πένθος, με τη ζωή του να έχει αλλάξει δραματικά. Δεν είχε καταφέρει να συμφιλιωθεί με την απώλεια, ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει και ένταση με τον 21χρονο οδηγό, τον οποίο φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο για το δυστύχημα.

Eίχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του νεαρού

Μάλιστα, τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ίδιου νεαρού, με τον τελευταίο να καταγγέλλει επίθεση και πυροβολισμό εναντίον του, υπόθεση για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Το νέο αιματηρό περιστατικό ήρθε να δώσει τραγική κατάληξη σε μια υπόθεση που φαίνεται να είχε αφήσει βαθιά τραύματα και εντάσεις για χρόνια, με την Αστυνομία να διερευνά πλέον όλα τα δεδομένα γύρω από τη σχέση των δύο ανδρών και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

ΦΩΤΟ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Δικηγόρος οικογένειας Νικήτα: «Τον καταδίωκε σε στενό, ζούσαν σε καθεστώς τρομοκρατίας»

«Γνωρίζω τι βίωσε η οικογένεια τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ζούσαν υπό καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου, απειλούνταν συνεχώς. Το παιδί είχε καταγγείλει περιστατικά, δύο φορές. Η μία υπόθεση έφτασε στην ανάκριση και επιβλήθηκαν όροι στον δράστη. Οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν ποτέ», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα.

«Πολύ πρόσφατα ο πατέρας τον είχε καταδιώξει σε ένα στενό, σε αδιέξοδο. Το παιδί κρύφτηκε, φωνάζοντας απεγνωσμένα ‘βοήθεια’ σε ένα σπίτι. Σώθηκε προσωρινά αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί οριστικά...», είπε η Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Δεν είμαι σε θέση να σας πω, υπό ποιες συνθήκες συνελήφθη η όχι τότε ο πατέρας», ανέφερε για το περιστατικό της καταδίωξης.

Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια σκεφτόταν να φύγει από την περιοχή. «Κι αυτό ακόμη δεν νομίζω ότι θα ήταν ικανό να αποτρέψει τον δράστη», πρόσθεσε.

«Ο Νικήτας φοβόταν πάρα πολύ. Αλλά πίστευε ότι κάποια στιγμή θα καταλάβαινε ο πατέρας, θα απαλύνει ο πόνος του. Ότι θα μπορούσε να μιλήσει μαζί του».