Ελλάδα Αμπελόκηποι Σορός ΕΚΑΒ

Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Τη σορό του εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 8 Απριλίου στους Αμπελόκηπους.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7:20 στην οδό Αλφειού, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Τη σορό του εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση.

Ελλάδα Αμπελόκηποι Σορός ΕΚΑΒ

