Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 8 Απριλίου στους Αμπελόκηπους.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7:20 στην οδό Αλφειού, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Τη σορό του εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση.