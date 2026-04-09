Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας
Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 8 Απριλίου στους Αμπελόκηπους.
Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7:20 στην οδό Αλφειού, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
Τη σορό του εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.
Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση.