Αμπελόκηποι: «Γηροκομείο»-εφιάλτης και απειλές σε συγγενείς ηλικιωμένων - «Θα την πετάξω σε κάδο»

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι Αρχές που έκαναν έφοδο σε διαμέρισμα 4ου ορόφου 200 τ.μ. που ενοικίαζε μία γυναίκα από αλλοδαπό άτομο (κινεζικής υπηκοότητας) και το χρησιμοποιούσε ως χώρο φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων.

Η δράστιδα, που συνελήφθη, έθετε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία κατά τεκμήριο ευάλωτων ατόμων, με σκοπό το οικονομικό

κέρδος αναρτώντας μάλιστα και σχετική διαφήμιση – αγγελία για τη λειτουργία του χώρου χωρίς καμία άδεια και προβλεπόμενη προδιαγραφή.

Σύμφωνα με όσα δυσώδη αποκαλύπτονται και φέρνει στο φως ο FLASH, κόρη ηλικιωμένης προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε ενόρκως ότι αποφάσισε να μεταφέρει τη μητέρα της στην εν λόγω δομή που είδε να διαφημίζεται σε ιστότοπο. Όπως αναφερόταν,

προσφέρονταν υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, γηροκομίας ατόμων με άνοια αλλά και κατάκοιτων αντί του χρηματικού ποσού των 650 ευρώ.

Αφού επικοινώνησε λοιπόν τηλεφωνικά, επισκέφθηκε το διαμέρισμα και συμφώνησαν για την φιλοξενία και παροχή των

διαφημιζόμενων υπηρεσιών αντί του ποσού των 650 ευρώ μηνιαίως. Όμως, μία μόλις ημέρα μετά ειδοποιήθηκε από τη συλληφθείσα να παραλάβει τη μητέρα της ισχυριζόμενη ότι δεν μπορεί να την φροντίζει ενώ σε αντίθετη περίπτωση έπρεπε να καταβάλει μεγαλύτερο αντίτιμο αξιώνοντας την καταβολή 2.000 ευρώ.

Μάλιστα, την απείλησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα την άφηνε σε κάδο απορριμμάτων. Σημειωτέον ότι η υπεύθυνη είχε θέσει ως όρο, το φιλοξενούμενο άτομο να μην έχει κινητό τηλέφωνο και κάθε επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω της ίδιας.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ η καταγγέλλουσα ήταν ιδιαιτέρως ανήσυχη για την τύχη της μητέρας της, την κάλεσε άγνωστος άνδρας λέγοντας ότι έλαβε εντολή από την υπεύθυνη να πάρει την ηλικιωμένη και να την πετάξει στα σκουπίδια... Άμεσα η κόρη μετέβη στη δομή, η υπεύθυνη της οποίας αρνήθηκε να της ανοίξει, ενώ σε επανειλημμένες κλήσεις της δεν ανταποκρινόταν.

Στη συνέχεια, η γυναίκα πήγε εκ νέου στη δομή όπου η υπεύθυνη τελικά της επέτρεψε την είσοδο, έλαβε από αυτήν το χρηματικό ποσό της προκαταβολής και παρέλαβε τη μητέρα της, χωρίς κάποιο παραστατικό συναλλαγής.

Οι Αρχές επέδειξαν στην καταγγέλλουσα φωτογραφίες από το αρχείο προσεσημασμένων ατόμων με την ίδια να καταθέτει ότι αναγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα στο πρόσωπο που της παρουσιάστηκε ως υπεύθυνη της δομής, τη δράστιδα, της οποίας ζήτησε την ποινική της δίωξη.

Έτσι, πρωινές ώρες της Τρίτης 28 Απριλίου, συγκροτήθηκε κλιμάκιο αστυνομικών με τη συνδρομή Εισαγγελικού Λειτουργού, Κοινωνικών Λειτουργών της Περιφέρειας Αττικής, αστυνομικών του Α.Τ. Αμπελοκήπων καθώς και κλειδαρά, προκειμένου να ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα.

Κατά την άφιξη των ανωτέρω, η δράστιδα αρνήθηκε σθεναρά την είσοδο, με αποτέλεσμα ο κλειδαράς να κληθεί να ανοίξει την πόρτα. Μέσα στο διαμέρισμα, εκείνη παρουσιάστηκε ως ένοικος του χώρου ενώ ταυτόχρονα βρισκόμενη σε ένταση προσπαθούσε να αποσυντονίσει την έρευνα, δίνοντας έγγραφα ατόμων με άλλα στοιχεία από αυτά των ατόμων, που όπως

διαπιστώθηκε αργότερα, βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος.

Ευρήματα - σοκ

Κατά την έρευνα αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας (κοινωνικοί λειτουργοί) διαπίστωσαν ότι σε τέσσερα διαφορετικά δωμάτια βρίσκονταν ισάριθμοι υπερήλικοι, ηλικίας 82, 88, 86 και 79 ετών. Καταγράφηκε πληθώρα παραβάσεων, παντελής έλλειψη προδιαγραφών, έντονη ρυπαρότητα και ακαταστασία, ληγμένα τρόφιμα και γενικά εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημειώσεις, συμβόλαια εκμισθώσεων της ΑΑΔΕ καθώς και το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα και θα αποσταλεί στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βρεθήκαν, εξάλλου, πέντε ζώα συντροφιάς για τα οποία επιλήφθηκε το οικείο ΑΤ Αμπελοκήπων, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ενώ αυτά απομακρύνθηκαν και παρελήφθησαν από το Τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Κατά την είσοδο του κλιμακίου αυτά περιφέρονταν ελευθέρα μέσα στην κουζίνα.

Παράλληλα, κλήθηκαν σταθμοί ΕΚΑΒ και συνοδεία εθελοντών Μ.Κ.Ο. που βρίσκονταν σε ετοιμότητα, μεταφέρθηκαν οι 3 σε εφημερεύοντα νοσοκομεία για την περαιτέρω περίθαλψη και διαχείρισή τους και από τις οικείες Κοινωνικές Υπηρεσίες αυτών (ΓΝΑ Ελπίς, Λαϊκό και Ευαγγελισμός) ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε στην οικία του γιου της.

Το παρελθόν της συλληφθείσας

Όπως προέκυψε, η δράστιδα έχει κατηγορηθεί πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 22-9-2025 για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ «Έκθεση» κατόπιν μήνυσης που υπεβλήθη στο Τ.Δ.Ε.Ε. Παπάγου-Χολαργού και στις 7-1-2021 για παράβαση των άρθρων 361 παρ. 1 και 308 Π.Κ ήτοι «Εξύβριση», «Απλή σωματική βλάβη», πράξεις για τις οποίες συνελήφθη από το ΑΤ Κυψέλης.

Τέλος διερευνάται η τυχόν ποινική ευθύνη των οικείων των ηλικιωμένων που μετέφεραν αυτούς στην προαναφερόμενη άτυπη δομή φιλοξενίας δεδομένου των συνθηκών.