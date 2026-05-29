Αμπελόκηποι: Ισόβια στον 42χρονο που σκότωσε με σφυρί τη γυναίκα του και την έκρυψε στο πατάρι

Ισόβια για τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του και μητέρας των παιδιών του επέβαλλε σήμερα (29/5) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον 42χρονο κατηγορούμενο της υπόθεσης, ένα άνδρα αλβανικής καταγωγής οικοδόμο στο επάγγελμα. Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Το δικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία (6-1) ένοχο τον 42χρονο οικοδόμο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αντίθετα, ένα μέλος του δικαστηρίου (ένορκος) είχε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Στον 42χρονο δεν αναγνωρίστηκε κανένα από τα 4 ελαφρυντικά που διαζευκτικά ζήτησε στο δικαστήριο.

Νωρίτερα, την ενοχή του 42χρονου για την δολοφονία της νεαρής γυναίκας είχε προτείνει στο δικαστήριο ο εισαγγελέας της έδρας.

