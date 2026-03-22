Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη ομογενής πήγε να παρκάρει και παρέσυρε δεκάδες αυτοκίνητα

Εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκάλεσε τα ξημερώματα τη Κυριακής 22 Μαρτίου μια 40χρονη ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της στην προσπάθειά της να παρκάρει.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Τρικάλων, Καλαμών και Κανδήλου, όπου η γυναίκα φέρεται να προσέκρουσε διαδοχικά σε δεκάδες σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Φωτογραφία Μιχάλης Λεγάκης / flash.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη διενέργεια αλκοτέστ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η 40χρονη βρέθηκε να έχει επίπεδο αλκοόλ 0,79 στο αίμα της, τιμή που υπερβαίνει σημαντικά το επιτρεπόμενο όριο.

Σε δεύτερο αλκοτέστ που της έγινε, οι ενδείξεις παρέμεναν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο καθώς η τιμή ήταν 0.71mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της αφορά τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης σε κατάσταση μέθης.

Τέλος, οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.