Νέα σελίδα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία επιχειρεί να ανοίξει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δίνοντας στη χώρα τη δυνατότητα να περάσει από τον παραδοσιακό ρόλο του αγοραστή οπλικών συστημάτων σε εκείνον του προμηθευτή. Με νομοθετική ρύθμιση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αποκτά τη δυνατότητα να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες για την εξαγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για τη διεθνή παρουσία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Το νέο πλαίσιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της «Ατζέντας 2030» και φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια παραγωγή αμυντικού υλικού. Η Ελλάδα, η οποία επί δεκαετίες διαθέτει σημαντικά ποσά για την αγορά οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό, επιδιώκει πλέον να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία, την έρευνα και τις παραγωγικές δυνατότητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της χώρας, διεκδικώντας θέση και στη διεθνή αγορά αμυντικού εξοπλισμού.

Από αγοραστής, δυνητικά εξαγωγέας αμυντικών συστημάτων

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας σύναψης διακρατικών συμφωνιών Government to Government (G2G) για την εξαγωγή προϊόντων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Με τη νέα ρύθμιση, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορεί να αναλαμβάνει τον ρόλο του συμβαλλόμενου μέρους σε συμφωνίες με άλλες χώρες, διευκολύνοντας την πώληση ελληνικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς το κράτος που θα προμηθεύεται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το μοντέλο που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η χώρα μας, καθώς το κράτος δεν θα περιορίζεται στην προμήθεια οπλικών συστημάτων από ξένους κατασκευαστές, αλλά θα μπορεί να λειτουργεί και ως θεσμικός διαμεσολαβητής και εγγυητής εξαγωγικών συμφωνιών για προϊόντα εγχώριας παραγωγής.

«Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή. Προβλέπουμε, λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη για ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών εταιρειών στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Το σχέδιο νόμου θεσμοθετεί τη δυνατότητα ανάθεσης υπεργολαβιών σε εγχώριους φορείς, με επίκληση των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στην παραγωγή, υποστήριξη και ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων, αντί η εγχώρια προστιθέμενη αξία να περιορίζεται σε αποσπασματικές συνεργασίες με ξένους κατασκευαστές.

Γραφείο Αμυντικής Βιομηχανίας απευθείας στον υπουργό

Για τον καλύτερο συντονισμό αυτής της προσπάθειας προβλέπεται η σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η υποστήριξη των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, ο συντονισμός διεθνών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε νατοϊκό επίπεδο, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση της εθνικής αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν κεντρικό μηχανισμό συντονισμού, ώστε οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων να συνδέονται αποτελεσματικότερα με τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής και έρευνας.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ – Ειδική μονάδα εφέδρων

Δεύτερος βασικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας, με παρεμβάσεις στη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Το νέο πλαίσιο προβλέπει την ανάληψη από το ΕΛΚΑΚ πιο ενεργού ρόλου στην υλοποίηση διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητά του να συμμετέχει όχι μόνο στην ανάπτυξη, αλλά και στην προμήθεια καινοτόμων προϊόντων, με πρόβλεψη για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που θα μπορούν να οδηγούν στην απόκτηση νέων τεχνολογικών λύσεων με συμφωνημένες επιχειρησιακές επιδόσεις.

Προβλέπεται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των θυγατρικών εταιρειών του, καθώς και διευρυμένη δυνατότητα διαχείρισης των εσόδων από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τη σύσταση Ειδικής Μονάδας Εφέδρων με την ονομασία «Λορέντζος Μαβίλης». Σκοπός είναι η αξιοποίηση εξειδικευμένων εφέδρων που έχουν υπηρετήσει στο ΕΛΚΑΚ ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Αντιμετώπιση απειλών από drones σε κυβερνητικές υποδομές

Σημαντική είναι και η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις νέες επιχειρησιακές απειλές, με ειδική πρόβλεψη για την προστασία κρίσιμων κυβερνητικών εγκαταστάσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ειδικότερα, θεσμοθετείται η δυνατότητα συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από drones, κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης επιχειρησιακής ευθύνης για τη λειτουργία συστημάτων μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται να καλύψει ένα πεδίο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια κρατικών εγκαταστάσεων, καθώς η χρήση drones δημιουργεί νέες απαιτήσεις επιτήρησης, προστασίας και αντιμετώπισης εναέριων απειλών.

Αλλαγές στη σταδιοδρομία, την εκπαίδευση και τη στρατολογία

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη σειρά παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων, με αλλαγές στη σταδιοδρομία του στρατιωτικού προσωπικού, στη στρατιωτική εκπαίδευση και στη στρατολογική νομοθεσία.

Για τη σταδιοδρομία προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με την εξειδίκευση της σειράς αρχαιότητας, την προσμέτρηση του χρόνου διοίκησης, το καθεστώς των μόνιμων υπαξιωματικών, καθώς και τον χρόνο παραμονής στον βαθμό για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

Στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης προβλέπεται η δημιουργία Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, ενώ εισάγονται αλλαγές στην οργάνωση και αξιολόγηση των στρατιωτικών σχολών, στην πιστοποίηση των ΑΣΕΙ και στη λειτουργία των ΑΣΜΥ.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται στοχευμένες στρατολογικές ρυθμίσεις που αφορούν τις απαλλαγές, τη μειωμένη στρατιωτική θητεία, τις αναβολές για λόγους ψυχικής υγείας και τους ανυπότακτους.

Προσωπικό και αξιοποίηση περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων

Ο πέμπτος άξονας αφορά τη μέριμνα για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, με υγειονομικές και οικονομικές παρεμβάσεις, αλλά και κίνητρα παραγωγικότητας.

Στις προβλέψεις περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την περίθαλψη, τις γνωματεύσεις αναπηρίας, τους αναπήρους πολέμου και τη λειτουργία πρατηρίων καυσίμων εντός στρατοπέδων. Παράλληλα, προβλέπονται μη μισθολογικές παροχές για το προσωπικό του ΕΛΚΑΚ, κίνητρα για το πολιτικό προσωπικό και κίνητρα επίτευξης στόχων για τον Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΑΑΕΔ).

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε ειδικά και στη σύνδεση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων με το στεγαστικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη συνεισφορά της συγκεκριμένης περιουσίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού.

Όπως προανήγγειλε, περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιμέρους διατάξεις θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, για την ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν είναι μόνο η θεσμική δυνατότητα εξαγωγών, αλλά η δημιουργία προϊόντων με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, αξιόπιστη παραγωγική βάση και δυνατότητα υποστήριξης σε βάθος χρόνου. Η δυνατότητα διακρατικών συμφωνιών δημιουργεί ένα νέο εργαλείο για την προώθησή τους. Το εάν η Ελλάδα θα καταφέρει να περάσει από την εξαγγελία στην ουσιαστική παρουσία ως εξαγωγέας αμυντικού υλικού θα κριθεί από την παραγωγή, τις διεθνείς συνεργασίες και την αξιοποίηση της εγχώριας τεχνογνωσίας.