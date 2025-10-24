«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή»: Μήνυμα SOS από το Υπουργείο Μεταφορών ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

Με αφορμή την περσινή αιματηρή «3ημερη» έξοδο της 28ης Οκτωβρίου, το Υπουργείο Μεταφορών απευθύνει νέο, αυστηρό μήνυμα στους οδηγούς που θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, προς όλες τις περιοχές της χώρας από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη (28/10).

Συγκεκριμένα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, θυμίζοντας ότι πέρυσι, στο ίδιο διάστημα, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, γεγονός που δείχνει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κάθε λάθος στον δρόμο μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Με το σύνθημα «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο», το μήνυμα φέτος είναι ξεκάθαρο: υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, ώστε να επιστρέψουμε όλοι ασφαλείς.

«Στο περσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου πρόσεχε στο δρόμο. Καλή επιστροφή» είναι το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών.

Το μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες και στα κινητά τους, αναφέρει επίσης πως τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα οφείλονται σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κόπωση, χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το πρωί της Παρασκευής παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για τους προορισμούς που επέλεξαν να περάσουν το τριήμερο ή τετραήμερο.

Δείτε την ανάρτηση: