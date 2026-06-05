Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Γραμματεία Σωκράτης Φάμελλος

«Αν ακουστεί αυτή η φράση, θα ζητηθεί η παραίτηση Φάμελλου»

Intime
Intime
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

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To κλίμα είναι εκρηκτικό. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε λίγες ώρες σε μία κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία όπου ο Σωκράτης Φάμελλος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα τα στελέχη που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να συζητήσουν τα περί αναστολής λειτουργίας του κόμματος προς χάριν του Αλέξη Τσίπρα. 

Από το πρωί τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Γιατί οι επιλογές που έχουν στην Κουμουνδούρου δεν είναι πολλές. Ή αντιπαράθεση με τον Τσίπρα ή με κάποιον τρόπο «απορρόφηση» από την ΕΛΑΣ. 

Για το εάν η κατάσταση είναι οριακή ή όχι αρκεί να μεταφέρω την προειδοποίηση πολύπειρου συριζαίου λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση: 

«Εάν ακουστεί η φράση για στήριξη στο κόμμα Τσίπρα τότε θα ζητηθεί η παραίτηση Φάμελλου και η εκκίνηση διαδικασιών για συνέδριο». 

Επί λέξει αυτό μου ειπώθηκε από στέλεχος που έχει και λόγο και έντονη παρουσία στα κομματικά δρώμενα. Τα υπόλοιπα στη συνεδρίαση σε λίγες ώρες... 

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Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Γραμματεία Σωκράτης Φάμελλος

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