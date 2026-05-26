Αν Χάθαγουεϊ: Μυστική πάλη για δέκα ολόκληρα χρόνια με πρόβλημα υγείας «Σχεδόν τυφλή από το ένα μάτι»

Μια τρομακτική - όπως την χαρακτήρισε - πάθηση με την όρασή της έζησε για δέκα ολόκληρα χρόνια η Αν Χάθαγουεϊ και το αποκάλυψε στην εκπομπή Popcast των New York Times. Όπως υποστήριξε ήταν «σχεδόν τυφλή» για πολλά χρόνια εξαιτίας πρώιμου καταρράκτη.

«Επηρέασε τόσο πολύ την όρασή μου που ουσιαστικά έμεινα τυφλή από το αριστερό μου μάτι και κατέληξα να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση», αποκάλυψε η 43χρονη ηθοποιός. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα είχαν γίνει τα πράγματα μέχρι που μπόρεσα επιτέλους να δω όλο το φάσμα» τόνισε.

«Τόσες ταινίες έκανε κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα ετών και δεν το ανέφερε ποτέ», «Ποτέ δεν παραπονέθηκε ή δεν το χρησιμοποίησε για τον Τύπο... πραγματική συμπεριφορά θρύλου» ήταν κάποια από τα σχόλια θαυμαστών της στο «X».