«Αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε γαλλικά»: Ο Κάρολος αποστόμωσε τον Τραμπ στο επίσημο δείπνο

Με έντονη δόση βρετανικού χιούμορ, ο βασιλιάς Κάρολος απάντησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο, που παρατέθηκε προς τιμήν του, στον Ντόναλντ Τραμπ.

Πέρα από τις φιλοφρονήσεις που αντάλλαξαν οι δυο ηγέτες, ο Βρετανός μονάρχης δεν μπόρεσε να αντισταθεί και αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη δήλωση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς σήμερα θα μιλούσατε γαλλικά», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος με το ακροατήριο να ξεσπά σε γέλια.

Πρόκειται για μια αποστομωτική στιγμή που καταγράφηκε από τις κάμερες αφού το τελευταίο διάστημα, οι σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ενταθεί με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη Βορειοατλαντική συμμαχία.

Φυσικά, με το χιούμορ που τον διακρίνει, ο βασιλιάς Κάρολος συνέχισε την ανάλαφρη προσέγγισή του, αστειευόμενος για την ανακατασκευή της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ και προσθέτοντας: «Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί, φυσικά, κάναμε τη δική μας προσπάθεια ανακατασκευής ακινήτων του Λευκού Οίκου το 1814».

Χαρακτήρισε επίσης το δείπνο ως «μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party», υπογραμμίζοντας πόσο έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις από τότε που οι αμερικανικές αποικίες αποσχίστηκαν από τη βρετανική κυριαρχία.

Παράλληλα, ο Κάρολος δώρισε στον Τραμπ την καμπάνα από το HMS Trump, ένα βρετανικό υποβρύχιο που καθελκύστηκε το 1944, λέγοντας: «Είθε να σταθεί ως μαρτυρία της κοινής ιστορίας και του λαμπρού μέλλοντος των εθνών μας. Και αν ποτέ χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, απλώς χτυπήστε το καμπανάκι».

King Charles III gifted President Trump the original bell from the HMS Trump, a WWII-era British submarine, during the White House State Dinner.



— Fox News (@FoxNews) April 29, 2026

Σήκωσε το «γάντι» ο Τραμπ

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, επαίνεσε την ομιλία του βασιλιά στο Κογκρέσο, λέγοντας: «Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο για την φανταστική ομιλία που έκανε σήμερα στο Κογκρέσο. Έκανε τους Δημοκρατικούς να σηκωθούν. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το κάνω αυτό». Αργότερα πρόσθεσε ότι «ζήλευε πολύ» την υποδοχή.

Πέρα από το χιούμορ, η επίσκεψη είχε σαφές διπλωματικό βάρος. Ο Κάρολος χρησιμοποίησε την ομιλία του στο Κογκρέσο για να παροτρύνει τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τους συμμάχους, προειδοποιώντας ότι η σχέση «δεν μπορεί να βασίζεται σε προηγούμενα επιτεύγματα» και ζητώντας «ακλόνητη αποφασιστικότητα» στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση των παγκόσμιων συνεργασιών.