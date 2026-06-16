«Αν είχα το παιδί μου νεκρό;»: Η μητέρα της μαθήτριας στον FLASH -Όλο το βίντεο της βίας στην Εύβοια

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών συγκλονίζει τη σχολική κοινότητα. Μαθήτριες του Βασιλικού στην Εύβοια πιάστηκαν στα χέρια, ενώ οι συμμαθητές τους, αντί να παρέμβουν για να σταματήσουν το επεισόδιο, κατέγραψαν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα και τις ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο προκαλούν πραγματικά σοκ. Μια ανήλικη μαθήτρια, η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου έξω από το σχολείο, δέχεται επίθεση από ομάδα συνομηλίκων της, ενώ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο χώρος μετατρέπεται σε ρινγκ.



Γύρω από τις μαθήτριες συγκεντρώνονται δεκάδες ανήλικοι, οι οποίοι παρακολουθούν τα όσα εκτυλίσσονται και καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.



Το FLASH.GR φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πλήρες βίντεο από τη βίαιη επίθεση έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού, αποκαλύπτοντας στιγμές που δεν είχαν παρουσιαστεί στο αρχικό οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε.

Εύβοια: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο - Συμμαθητές βιντεοσκοπούσαν και ζητωκραύγαζαν pic.twitter.com/pBwyUo3oWq — Flash.gr (@flashgrofficial) June 16, 2026

Η μητέρα της ανήλικης μίλησε στο FLASH.gr και τονίζει: «Με νοιάζει πάνω απ’ όλα η ψυχολογία του παιδιού μου. Βρίσκομαι ακόμη σε κατάσταση σοκ και προσπαθώ να στηρίξω το παιδί μου μετά από όσα βίωσε».



«Το ότι το παιδί δεν έχει κατάγματα δεν μου λέει κάτι. Αν δει κανείς προσεκτικά το βίντεο, φαίνεται να χτυπά το κεφάλι της στην άκρη του πεζοδρομίου. Σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η κατάληξη ήταν πολύ πιο τραγική. Αν είχα το παιδί μου νεκρό, τι θα γινόταν τότε; Θα αρκούσε μια συγγνώμη;», διερωτάται.



Η ίδια καταγγέλλει ότι στην επίθεση συμμετείχαν περισσότερα άτομα από όσα φαίνονταν στο αρχικό υλικό. «Η πρώτη κοπέλα ξεκινά την επίθεση και χτυπά το παιδί μου. Στη συνέχεια έρχεται και δεύτερη, ενώ ακολουθεί και τρίτη. Υπάρχουν και άλλα βίντεο που μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει να βρω», υποστηρίζει.



Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της μητέρας, η κόρη της επέλεξε να μην ανταποδώσει τα χτυπήματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, παρά το γεγονός ότι ασχολείται με πολεμικές τέχνες. Όπως αναφέρει, η ανήλικη δεν αντέδρασε καθώς δεν ήθελε να βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με συνέπειες ή πειθαρχικές κυρώσεις.