«Αν έπρεπε να διαλέξω εδώ και τώρα θα επέλεγα τη Δανία» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας

Αμετακίνητος στη θέση του ότι η χώρα του θέλει να παραμείνει μέρος της Δανίας εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τη Δανή ομόλογό του, Μέτε Φρέντρικσεν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Ο Νίλσεν θέλησε με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει τις οποιεσδήποτε ορέξεις του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της βόρειας χώρας ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως εάν έπρεπε να επιλέξει εδώ και τώρα ένα στρατόπεδο αυτό θα ήταν ξεκάθαρα εκείνο της Δανίας.

«Αντιμετωπίζουμε τώρα μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας εδώ και τώρα, επιλέγουμε τη Δανία», σημείωσε.

Από την πλευρά της η Φρέντερικσεν σημείωσε ότι δεν ήταν εύκολο να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας». Τα σχόλια του Νίλσεν ήρθαν μια μέρα αφότου η κυβέρνηση της Γροιλανδίας απέρριψε τις απειλές του Τραμπ για παρέμβαση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για άλλη μια φορά την επιθυμία τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Αυτό είναι κάτι που ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γροιλανδία δεν μπορεί να αποδεχτεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε η κυβέρνηση συνασπισμού του νησιού.

Greenland’s Prime Minister Jens-Frederik Nielsen:



If we have to choose between the United States and Denmark here and now, we choose Denmark. We choose NATO. We choose the Kingdom of Denmark. We choose the EU. pic.twitter.com/s7KK9Goezh — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Κρίση στο ΝΑΤΟ λόγω Γροιλανδίας

«Ως μέρος της δανικής κοινοπολιτείας, η Γροιλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η υπεράσπισή της πρέπει επομένως να γίνεται μέσω της Βόρειας Συμμαχίας», πρόσθεσε η Φρέντρικσεν.

Αυτές οι απειλές έχουν δημιουργήσει κρίση για το ΝΑΤΟ, προκαλώντας την οργή των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε κατάληψη της Γροιλανδίας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Την Τετάρτη, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα φιλοξενήσουν συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο αναφορικά με το φλέγον ζήτημα.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του, Βίβιαν Μότζφελντ, δήλωσαν σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη την Τρίτη ότι ζήτησαν τη συνάντηση με τον Ρούμπιο μετά τις απειλές του Τραμπ. «Ο λόγος που επιδιώξαμε τη συνάντηση που μας έχει δοθεί τώρα ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση... σε μια αίθουσα συσκέψεων όπου μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα», σημείωσε ο Ράσμουσεν.

