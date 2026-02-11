«Αν φωνάξεις την Αστυνομία, θα σε σκοτώσω» - Χειροπέδες σε 24χρονο για ενδοοικογενειακή βία

Εφιαλτικές στιγμές, στα χέρια του κατά 20 χρόνια νεότερου συντρόφου της, πέρασε τις τελευταίες ημέρες μία 44χρονη Ρουμάνα, καθώς μέσα χρονικό διάστημα μικρότερο των 48 ωρών δέχτηκε δύο άγριες επιθέσεις με κίνδυνο ζωής.

Η γυναίκα, ωστόσο, βρήκε λύτρωση χάρη στην άμεση αντίδραση των αστυνομικών του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, οι οποίοι εντόπισαν, συνέλαβαν τον δράστη και τον οδήγησαν στη Δικαιοσύνη.

Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μία σειρά. Λίγα λεπτά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (11/2) το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση ότι επί της οδού Αχαρνών είναι μία γυναίκα που καλεί σε βοήθεια. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο σε μερικά λεπτά και όντως βρήκαν την 44χρονη Ρουμάνα σε έντρομη κατάσταση, να τους λέει ότι ο 24χρονος σύντροφος της, της έριξε κουτουλιά, αποπειράθηκε να την πνίξει με κασκόλ και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει εάν καλέσει την Αστυνομία.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική έρευνα και σχημάτισε ομάδα για τη σύλληψη του 24χρονο. Πράγματι, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) ο δράστης εντοπίστηκε στην πλατεία Καραϊσκάκη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Α.Τ. για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του (σ.σ. απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και απειλή). Εκεί διαπιστώθηκε ότι μόλις πριν από δύο ημέρες, τη Δευτέρα (9/2) είχε χτυπήσει και απειλήσει με μαχαίρι την 44χρονη, είχε συλληφθεί και καταδικάστηκε από το αυτόφωρο σε 18 μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή.



Παρ’ όλα αυτά, δεν δίστασε μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες να επιτεθεί ξανά στην 44χρονη Ρουμάνα. Ο 24χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (13/2) κι όπως όλα δείχνουν αυτή τη φορά δύσκολα θα αποφύγει τη φυλακή.