Anadolu: Η στρατιωτική συσσώρευση Ελλάδας σε Αιγαίο και Κύπρο επιδεινώνει τα ελληνοτουρκικά

Τη θέση ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ως πρόσχημα για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο Αιγαίο και την Κύπρο προβάλλει ανάλυση του πρακτορείου Anadolu, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη συστημάτων Patriot και μαχητικών F-16 παραβιάζει διεθνείς συνθήκες και στοχεύει στην αλλαγή των στρατιωτικών ισορροπιών στην περιοχή.

Τη στρατιωτική ανάπτυξη της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Κύπρο επικρίνει ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu (AA), υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα χρησιμοποιεί ως δικαιολογία τις περιφερειακές εντάσεις και τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

«Εντυπωσιακό» στρατιωτικό αποτύπωμα στην περιοχή»

Σύμφωνα με τον ερευνητή Ογούζ Γιουτσέλ, η πρόσφατη ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Κάρπαθο και σε στρατηγικά σημεία μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, καθώς και η αποστολή μαχητικών F-16 Viper και της φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο, δημιουργούν ένα «εντυπωσιακό» στρατιωτικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Η ανάλυση υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται από την Αθήνα ως αμυντικές κινήσεις για την προστασία της Κύπρου και την αντιμετώπιση της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, ωστόσο εκτιμά ότι έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις αποστρατιωτικοποίησης που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και στη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Κατά την ίδια πηγή, η εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο «ακυρώνει στην πράξη» το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης του νησιού, καθώς πρόκειται για συστήματα μεγάλης εμβέλειας ικανά να αναχαιτίζουν αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα μαχητικά F-16 Viper και η φρεγάτα που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο διαθέτουν όχι μόνο αμυντικές αλλά και σημαντικές επιθετικές δυνατότητες.

«Κανένα πλήγμα ιρανικού πυραύλου στην Κύπρο»

Η ανάλυση υποστηρίζει ακόμη ότι η ελληνική επιχειρηματολογία περί προστασίας της Κύπρου έχει «περιορισμένη νομική βάση», καθώς δεν υπάρχει κατά την τουρκική προσέγγιση άμεση απειλή για το νησί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Επισημαίνεται επίσης ότι η Τεχεράνη έχει δηλώσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο, ενώ δεν έχει καταγραφεί πλήγμα ιρανικού πυραύλου στο νησί.

Σύμφωνα με τον Τούρκο αναλυτή, η πραγματική αιτία της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων είναι η στρατηγική αντιπαράθεση με την Τουρκία. Ειδικότερα, τονίζεται ότι η Κάρπαθος βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα από τα τουρκικά παράλια, γεγονός που, σύμφωνα με την εκτίμηση του άρθρου, υποδηλώνει ότι τα συστήματα Patriot εγκαταστάθηκαν κυρίως στο πλαίσιο της περιφερειακής ισορροπίας ισχύος.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα ενισχύει συστηματικά τη στρατιωτική παρουσία της στα νησιά του Αιγαίου, ιδίως κατά μήκος της γραμμής Κρήτης-Ρόδου, τάση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι κινήσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις διαφωνίες γύρω από τις διεθνείς συνθήκες που διέπουν το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου.