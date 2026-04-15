Αναδρομικά συντάξεων: Το καλεντάρι των πληρωμών – Τα ποσά και οι κατηγορίες δικαιούχων

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος καταβολής αναδρομικών από τον e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να προχωρούν σταδιακά καθώς επιταχύνεται η εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν παλαιότερα έτη. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με στόχο να κλείσουν οριστικά «ανοιχτοί» φάκελοι και να διορθωθούν λάθη στον υπολογισμό συντάξεων.

Ήδη χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν δει ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους, ενώ σε κάθε φάση εντάσσονται νέοι δικαιούχοι, καθώς ολοκληρώνεται ο έλεγχος στοιχείων και η επανεξέταση των φακέλων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, περίπου 12.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 39.000. Τα ποσά παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 7.661 ευρώ.

Η βασικότερη κατηγορία πληρωμών αφορά διορθώσεις που προέκυψαν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίστηκαν λάθη σε κρίσιμα στοιχεία, όπως ο χρόνος ασφάλισης ή οι συντάξιμες αποδοχές, με αποτέλεσμα να έχουν καταβληθεί χαμηλότερα ποσά από τα δικαιούμενα. Μετά τον επανέλεγχο, οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται και καταβάλλονται οι διαφορές για τα προηγούμενα έτη.

Ήδη περίπου 8.000 συνταξιούχοι έχουν λάβει αναδρομικά που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τον χρόνο διόρθωσης της σύνταξης, με τα υψηλότερα ποσά να εντοπίζονται κυρίως σε ασφαλισμένους που προέρχονται από ταμεία μισθωτών ή τον τραπεζικό κλάδο.

Πληρωμές και για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμών για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν ασφαλιστεί σε περισσότερους από έναν φορείς έως το 2016, χωρίς η σχετική προσαύξηση να έχει ενσωματωθεί εξαρχής στο ποσό της σύνταξης. Μετά τον επανυπολογισμό, καταβάλλονται τόσο τα αναδρομικά όσο και οι αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 1.090 δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας, με τις προσαυξήσεις να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Αναδρομικά καταβάλλονται επίσης σε απόστρατους και σε χήρες αποστράτων, λόγω επιστροφών κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο 4093/2012. Η συγκεκριμένη κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος, οδηγώντας σε αυξημένες παρακρατήσεις. Μετά τη μείωση της κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενο διάστημα.

Ήδη έχουν καταβληθεί ποσά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ και αφορούν περίοδο περίπου 27 μηνών.

Αυξήσεις για περίπου 5.500 συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιείται νέα δέσμη αυξήσεων για περίπου 5.500 συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω υπηρεσιακών περιστατικών. Οι συντάξεις της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέονται με τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών και αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ τον μήνα, η οποία θα καταβληθεί αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025 μαζί με τα αντίστοιχα ποσά που αντιστοιχούν στο προηγούμενο διάστημα.

Τέλος, πρόσφατη πληρωμή του e-ΕΦΚΑ αφορούσε περιπτώσεις συνταξιούχων που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Συνολικά 1.068 δικαιούχοι έλαβαν αναδρομικά από την προσμέτρηση του επιπλέον χρόνου ασφάλισης, με επανυπολογισμό της σύνταξης βάσει των εισφορών που κατέβαλαν κατά την περίοδο απασχόλησης.

Η διαδικασία των πληρωμών συνεχίζεται, με το υπερταμείο ασφάλισης να επιδιώκει την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων και την οριστική τακτοποίηση υποθέσεων που παρέμεναν ανοιχτές για χρόνια.