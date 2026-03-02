Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Προτεραιότητα για την Αθήνα οι 15.000 Έλληνες - Απρόβλεπτη η διάρκεια

Στη διπλωματική, αμυντική και οικονομική θωράκιση της χώρας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή, μετά και το νέο – στρατιωτικό πλήγμα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, που έως τώρα έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων και την εξόντωση του επί 36 χρόνια ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , επικεντρώνεται η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς, πάντως, να υπάρχει προς το παρόν σαφή εικόνα για τη διάρκεια, αλλά και τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με συμμάχους, αλλά και ηγέτες της «διακεκαυμένης ζώνης» του Περσικού Κόλπου, όπως μαρτυρούν οι τηλεφωνικές επαφές του τελευταίου 48ωρου με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan επανέλαβε και χθες μέσω της καθιερωμένης ανάρτησης του ότι «απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή» αλλά και η «διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

15.000 οι Έλληνες στις χώρες του Κόλπου

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ασφαλείας ( ΚΥ.Σ.Ε.Α), ετέθησαν όλα τα δεδομένα του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι δυνητικές επιπτώσεις για την Ελλάδα σε κάθε επίπεδο, ωστόσο, δόθηκε ξεκάθαρη προτεραιότητα στην ασφάλεια των περίπου 15.000 Ελλήνων πολιτών, που βρίσκονται τόσο στο Ισραήλ, όσο και στις Αραβικές χώρες του Κόλπου, αλλά και στα υπό ελληνική σημαία πλοία και δευτερευόντως τα ελληνόκτητα σκάφη, που βρίσκονται στον Περσικό μετά και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Χθες το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προήδρευσε τηλεδιάσκεψης με τους πρέσβεις μας στις προαναφερθείσες χώρες, καθώς υπάρχει ήδη σχέδιο για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας από τη συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία, ενώ ζήτησε να βρίσκονται οι διπλωματικές αποστολές μας σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες της περιοχής.

Επίσης και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, καθώς στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ πλέουν 10 με 12 πλοία υπό ελληνική σημαία τα οποία έχουν λάβει σαφείς οδηγίες, ώστε να παραμείνουν ασφαλή, όσο βεβαίως αυτό μπορεί να διασφαλισθεί. Επίσης, είναι δεδομένο πως έχει αναβαθμισθεί η επιτήρηση σε αμερικανικές εγκαταστάσεις εντός της επικράτειας, που θα μπορούσαν θεωρητικά να στοχοποιηθούν από τα ιρανικά αντίποινα, όπως η Σούδα, ωστόσο, αρμόδια κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πολύ μακρινό, καθώς ακόμη και το ονομαστικό βεληνεκές των γνωστών ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων είναι πολύ δύσκολο να πλήξει τη Δυτική Κρήτη, όπου βρίσκεται η αμερικανική βάση.

Όπως κατέστη σαφές και κατά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, στην Αθήνα δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση σοβαρή ανησυχία για ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών – είναι κάτι, ωστόσο, που σε συνδυασμό με τις εχθροπραξίες στο μέτωπο Πακιστάν Αφγανιστάν φαίνεται ότι μπορεί να απασχολήσει σε πρώτο χρόνο την Τουρκία – όμως οι εκτιμήσεις είναι πολύ πιο ανησυχητικές στο πεδίο της Οικονομίας, καθώς κυβερνητικά στελέχη θεωρούν πιθανό η χώρα μας θα βιώσει πολύ σύντομα τις ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα καύσιμα και δευτερευόντως και σε άλλα αγαθά εξ αιτίας της αναταραχής στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει δώσει σαφείς εντολές προς τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς για τη μέγιστη δυνατή εγρήγορση έναντι φαινομένων αισχροκέρδειας. Την ίδια ώρα έχει ήδη ξεκινήσει νέος γύρος εντατικών ελέγχων, καθώς έχουν ήδη διενεργηθεί περισσότεροι από 200 τέτοιοι με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Η Αθήνα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός επέμεινε χθες ότι η εμπέδωση της σταθερότητας στην περιοχή προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Υπογράμμισε, δε, ότι «η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή», τονίζοντας, επίσης, ότι η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί, να προστατευθούν οι άμαχοι, αλλά και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα φιλοδοξεί και μέσω της προνομιακής της σχέσης με συγκεκριμένα Αραβικά κράτη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, ώστε η σύρραξη να μην οδηγήσει σε πλήρη αποσταθεροποίηση τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Αν και πρόωρο η κυρίαρχη εκτίμηση στην Αθήνα είναι πως το διαφαινόμενο αποτέλεσμα της νέας αναμέτρησης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν αναμένεται εκτός απροόπτου να ισχυροποιήσει την ήδη αναβαθμισμένη γεωπολιτικά και όχι μόνο θέση της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με αυτήν η στρατηγική σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ, αλλά και οι πολύ στενές σχέσεις της με σημαντικές Αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ – οι οποίες τα τελευταία 24ώρα στοχοποιούνται από την Τεχεράνη – μπορεί να την τοποθετήσει στην πλευρά των νικητών της μάχης, που έχει ξεκινήσει κατ' ουσίαν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 και την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.