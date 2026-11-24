Προβλήματα λειτουργίας παρουσίασε την Τρίτη (24/11) η δημοφιλής πλατφόρμα μουσικής streaming Spotify, προκαλώντας αναστάτωση σε χιλιάδες χρήστες που επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία.

Η έκταση της δυσλειτουργίας αποτυπώθηκε στις αναφορές που καταγράφηκαν στην ιστοσελίδα Downdetector.com, η οποία παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο προβλήματα και διακοπές λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 14.000.

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν από τη δυσλειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, καθώς τα στοιχεία του Downdetector βασίζονται στις αναφορές που υποβάλλουν οι ίδιοι οι χρήστες.

Τι απαντά το Spotify

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έχει γνώση των προβλημάτων και ότι βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης, ενημερώνοντας τους χρήστες μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην πλατφόρμα X.

«Γνωρίζουμε για ορισμένα ζητήματα αυτή τη στιγμή και τα εξετάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά το Spotify, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της δυσλειτουργίας ή τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης της υπηρεσίας.