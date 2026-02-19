Αναφορές για ολόκληρο άλμπουμ με φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής - Τι αποκάλυψε ο Κακλαμάνης

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του φωτογραφικού υλικού από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες εικόνες αλλά για πλήρες φωτογραφικό άλμπουμ.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι οι πληροφορίες που έχει λάβει από την Λίνα Μενδώνη συγκλίνουν στην ύπαρξη ολοκληρωμένου ιστορικού αρχείου.

Όπως σημείωσε, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του, «η απόκτηση του υλικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα», καθώς πρόκειται για ντοκουμέντο άμεσης σύνδεσης με τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής.

Το υλικό αφορά ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της Κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να προσφέρει πολύτιμα ιστορικά στοιχεία.

Παρέμβαση της Βουλής

Η υπόθεση ενεργοποιήθηκε μετά από παρεμβάσεις των Αλέξη Τσίπρα και Δημήτρη Κουτσούμπα. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει την προσπάθεια, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο κάλυψης του κόστους αγοράς.

Ωστόσο, τον κεντρικό χειρισμό διατηρεί το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προχώρησε σε μια καθοριστική νομική κίνηση.

Το «μπλόκο» στη δημοπρασία

Το υπουργείο κήρυξε τις φωτογραφίες προστατευόμενο μνημείο. Η απόφαση αυτή είχε πρακτικό αποτέλεσμα: σε συνδυασμό με τους διεθνείς κανονισμούς που απαγορεύουν την εμπορία τεκμηρίων ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, ο κάτοχος του υλικού απέσυρε το άλμπουμ από τη διαδικασία δημοπρασίας. Πλέον, οι επαφές διεξάγονται απευθείας μεταξύ του ελληνικού κράτους και του συλλέκτη.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν καθοριστική, καθώς χωρίς αυτήν «το υλικό θα μπορούσε να καταλήξει οπουδήποτε στον κόσμο».

Τα επόμενα κρίσιμα βήματα

Η διαδικασία τώρα επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

πιστοποίηση γνησιότητας από ειδικούς

πλήρη καταγραφή του περιεχομένου

οριστική μεταβίβαση στο ελληνικό Δημόσιο

Το περιεχόμενο του άλμπουμ παραμένει άγνωστο στο σύνολό του και θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέες ιστορικές πληροφορίες για την ημέρα της εκτέλεσης.

Ο Κακλαμάνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η Βουλή θα παρακολουθεί τη διαδικασία «μέχρι το ιστορικό αρχείο να επιστρέψει οριστικά στη χώρα».