Ανακαίνιση Κατοικίας: Ποιοι κερδίζουν έως 36.000 ευρώ για παλιά σπίτια - Όλες οι προϋποθέσεις

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Μια σημαντική ευκαιρία για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών αποκτούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, μέσω του νέου προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας stegasi.gov.gr, ολοκληρώνοντας το πρώτο υποχρεωτικό βήμα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Στόχος η αξιοποίηση κλειστών κατοικιών

Βασικός στόχος της δράσης είναι η επαναφορά στην αγορά περίπου 25.000 κατοικιών που παρέμειναν κλειστές και αναξιοποίητες κατά την περίοδο 2024-2025.

Οι συγκεκριμένες κατοικίες θα έχουν προτεραιότητα στις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, με σκοπό να διατεθούν είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, ενισχύοντας το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 80% για τους δικαιούχους της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας και στο 70% για τη δεύτερη, ενώ με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις μπορεί να φτάσει έως το 95% και 85% αντίστοιχα.

Πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται για κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν:

Πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον κατά 50% σε κλειστή κατοικία.

Εμπράγματο δικαίωμα σε κατοικία που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και χρήζει ανακαίνισης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του 2025, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εξετάζεται και ο μέσος όρος εισοδήματος της τελευταίας τριετίας.

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Κλειστές κατοικίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025.

Κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται αναβάθμιση.

Οι κατοικίες πρέπει σωρευτικά:

Να διαθέτουν οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Να έχουν επιφάνεια έως 120 τ.μ. (έως 150 τ.μ. για τρίτεκνους και πολύτεκνους).

Να κατατάσσονται ενεργειακά στην κατηγορία Γ ή χαμηλότερα.

Να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα προγράμματα ανακαίνισης ή εξοικονόμησης ενέργειας μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Από τη δράση εξαιρούνται ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

Τα κρίσιμα «ψιλά γράμματα»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας δεν ισοδυναμεί με έγκριση χρηματοδότησης. Η οριστική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή πλήρους φακέλου και δικαιολογητικών.

Παράλληλα, οι εργασίες πρέπει να οδηγήσουν σε αναβάθμιση του ακινήτου κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πώς καταβάλλεται η επιδότηση

Η επιχορήγηση δεν καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο.

Τα ποσά μεταφέρονται σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά για την εξόφληση εργασιών, υλικών και επαγγελματιών.

Για την ενεργοποίηση της πρώτης δόσης, που αντιστοιχεί στο 60% της επιδότησης, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της δικής του συμμετοχής.

Υποχρεώσεις για πέντε χρόνια

Οι ωφελούμενοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Οι κλειστές κατοικίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση με σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα χρόνια, ενώ απαγορεύονται η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, η υπεκμίσθωση και η επαγγελματική χρήση.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή μεταβίβασης του ακινήτου εντός της πενταετίας, προβλέπεται ανάκτηση της επιδότησης και επιστροφή των χρημάτων.

Προθεσμίες

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την απόφαση υπαγωγής και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Καθώς το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων, το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου θεωρείται καθοριστικό για την προετοιμασία των φακέλων και τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης.