«Ανακαινίζω» 2026: Στις 15 Ιουνίου η πρώτη φάση - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η έναρξη του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» δρομολογείται για τις 15 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση μιας παρέμβασης που στοχεύει τόσο στην ενεργειακή αναβάθμιση όσο και στην ουσιαστική ανακαίνιση κατοικιών. Όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, εντός του ήδη καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.



Ο κ. Παπαθανάσης χαρακτήρισε το πρόγραμμα «πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα», υπογραμμίζοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά επεκτείνεται και στην ανακαίνιση του οικιστικού αποθέματος, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών και την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής. Παράλληλα, εντάσσεται στους ευρύτερους στόχους της πράσινης μετάβασης και της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Τέσσερα νέα προγράμματα για επιχειρήσεις

Μιλώντας σε εκδήλωση του τηλεοπτικού σταθμού «Βεργίνα», με τίτλο «ΑΙ και πόλεις που σκέφτονται», που έγινε στην Θεσσαλονίκη, ο κ.Παπαθανάσης γνωστοποίησε ακόμη πως μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να «ανοίξουν» τέσσερα νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, αλλά και για επιχειρήσεις στο φάσμα του Γενικού Απαλλακτικού Μηχανισμού, «οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο de minimis των 300.000 ευρώ».



Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατ. ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διττή χρήση τεχνολογιών. «Παρακολουθούμε από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ότι κάθε χρόνο ιδρύεται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και μάλιστα επιχειρήσεις που έχουν νέα παιδιά ως μετόχους και επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη στήριξη αυτή» τόνισε.

Ανοιχτό παραμένει το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους

Υπενθύμισε δε ότι εξακολουθεί να «τρέχει» το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους: «Ένας νέος πτυχιούχος, ο οποίος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του από 1ης Ιανουαρίου 2025 και συνεχίζει να λειτουργεί θα πάρει σε τρεις δόσεις 13.000 ευρώ κι αν είναι δύο πτυχιούχοι που συνεταιρίζονται θα λάβουν 21.000 ευρώ. Αν θέλουν δε να έχουν και έναν εργαζόμενο θα πάρουν άλλες 15.000 ευρώ με απλές διαδικασίες» σημείωσε.



Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του οποίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλυπτει με επιδότηση επιτοκίου το 40% του κόστους δανεισμού των δικαιούχων.



Ο κ. Παπαθανάσης πρόσθεσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σχετίζεται και με την πεποίθησή της ότι το αναπτυξιακό μέρισμα που παράγεται στη χώρα πρέπει να επιστρέφει στην οικονομία και την κοινωνία. Γι' αυτό βασική της προτεραιότητα είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, με εργαλεία που απευθύνονται τόσο στη μικρομεσαία όσο και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Συμπλήρωσε πως το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 17,7 δισ. ευρώ, «έκλεισε» με σημαντική ωφέλεια για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.



«Τι κάναμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την επόμενη μέρα και να δημιουργήσουμε "γέφυρα", ώστε να μη σταματήσει ο φθηνός δανεισμός στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα; Κατ' ουσίαν μεταφέραμε 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ώστε από τον Οκτώβριο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να δανείζεται (με επιτόκιο 0,35%) και να μοχλευτούν 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια» υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι προκειμένου να αυξηθεί η «περίμετρος» των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα μετά την πολυετή κρίση, παραμένει ανοιχτό πρόγραμμα εγγύησης κατά 80% των δανείων τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η Ελλάδα χρειάστηκε να μάθει να «τρέχει» ψηφιακά

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση προέβλεψε ότι η Ελλάδα «χρειαζόταν να μάθει να «τρέχει» ψηφιακά, γιατί δεν είχε πραγματικά περπατήσει σαν Πολιτεία». Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 2019, το 20% των πόρων όλων των προγραμμάτων έπρεπε να κατευθύνεται στην ψηφιακή μετάβαση, είτε αυτά ήταν το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομπελίστα Πισσαρίδη είτε το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ είτε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. «Η Ελλάδα έπρεπε να καλύψει σημαντικό έδαφος στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στη θέση να ενσωματώνουμε την ΤΝ σε ολοένα περισσότερα έργα και πολιτικές», σημείωσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ