Ανακαινίζω: Διευρύνονται τα κριτήρια για τα κλειστά σπίτια – Οι 3 αλλαγές και τα νέα δεδομένα

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», έναν μήνα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας επιλεξιμότητας. Περισσότεροι από 250.000 πολίτες έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα για να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας.



Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων αφορά κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση σε αλλαγές με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων.

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Μόλις το 7,9% αφορά κλειστά ακίνητα



Από τις 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, μόλις 4.800 αφορούν κλειστές κατοικίες, δηλαδή περίπου 7,9% του συνόλου. Οι υπόλοιπες 56.200 αφορούν κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται.



Το στοιχείο αυτό προβληματίζει τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματος έχει σχεδιαστεί για την αξιοποίηση κατοικιών που παραμένουν ανενεργές, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι τρεις αλλαγές που «ξεκλειδώνουν» περισσότερα σπίτια



Για να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, αποφασίστηκαν τρεις βασικές παρεμβάσεις:



1. Μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συνιδιοκτησίας



Το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από 50% σε 20% για τις κλειστές κατοικίες.



Έτσι, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου, για παράδειγμα, τρεις ιδιοκτήτες διαθέτουν από το 33% ενός ακινήτου. Ακόμη και αν οι υπόλοιποι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, ένας μόνο συνιδιοκτήτης μπορεί πλέον να προχωρήσει στη διαδικασία ένταξης.



2. Διπλασιάζεται το όριο κατανάλωσης ρεύματος



Αλλάζει και το κριτήριο που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις κλειστές κατοικίες.



Το ανώτατο όριο αυξάνεται από 50 kWh σε 100 kWh για τα έτη 2024 και 2025, ώστε να μην αποκλείονται ακίνητα που παρέμεναν ουσιαστικά κλειστά, αλλά εμφάνισαν μικρή κατανάλωση λόγω περιστασιακών επισκέψεων ή επειδή δεν είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση.



Για το 2026, το όριο υπολογίζεται αναλογικά, ανάλογα με τον μήνα υποβολής της αίτησης.



3. Παράταση στις αιτήσεις για τις κλειστές κατοικίες



Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιλεξιμότητας στις κλειστές κατοικίες παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.



Αντίθετα, για τις κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, η προθεσμία παραμένει η 31η Ιουλίου 2026.

Eurokinissi

Πότε ανοίγει η χρηματοδότηση των εργασιών



Η πλατφόρμα που αφορά την υποβολή των σχεδίων ανακαίνισης αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Σεπτεμβρίου.



Προτεραιότητα θα δοθεί στις κλειστές κατοικίες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν



Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες που:

έχουν κατασκευαστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990,



διαθέτουν επιφάνεια έως 120 τ.μ. (ή έως 150 τ.μ. για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες),



κατατάσσονται ενεργειακά έως την κατηγορία Γ,



δεν έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα ανακαίνισης ή εξοικονόμησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.



Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ καλύπτονται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για δαπάνες όπως:

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),



αμοιβές μηχανικών,



Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου,



άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης.



Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 80% για τις κλειστές κατοικίες και 70% για τις κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται, με δυνατότητα προσαύξησης για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και περιοχές.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά στόχος τα κλειστά σπίτια



Παρότι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλό, η κυβέρνηση επιχειρεί να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, καθώς στόχος είναι να αξιοποιηθεί ένα σημαντικό τμήμα του ανενεργού οικιστικού αποθέματος της χώρας.



Οι πρόσφατες αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν σε περισσότερους ιδιοκτήτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις, είτε για να κατοικήσουν στα ακίνητά τους είτε για να τα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση.