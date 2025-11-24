Ανακάλυψε πίνακα της Αναγέννησης στο γκαράζ του και τον πούλησε σε δημοπρασία για 777 εκατ. ευρώ

Έναν σπάνιο και σπουδαίο πίνακα της περιόδου της Αναγέννησης είχε φυλαγμένο στο γκαράζ του σπιτιού του, χωρίς να το γνωρίζει, ένας Βρετανός από την Οξφόρδη.

Το Έργο Τέχνης απεικονίζει της Παναγία που κρατάει το Θείο Βρέφος και αποδίδεται στον Ιταλό ζωγράφο Πιέτρο Βανούτσι, γνωστότερος ως «Περουτζίνο» (1450–1523).

Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε τον Βρετανό αρχικά σε έναν εκτιμητή ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τον οίκο δημοπρασιών JS Fine Art το οποίο και πιστοποίησε τόσο τη γνησιότητα όσο και την σπουδαιότητα του πίνακα.

Έτσι, σε μια δημοπρασία που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, το Έργο Τέχνης πωλήθηκε σε έναν ιδιώτη για την τιμή των 777 χιλιάδων ευρώ (685.000 λίρες). «Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε δημοπράτης. Ξέραμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, αλλά η ανταπόκριση ήταν πέρα από ό,τι περιμέναμε» δήλωσε στο BBC ο Τζο Σμιθ, ιδρυτής της JS Fine Art.

«Όσο περισσότερο κοιτούσες τον πίνακα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσες την ποιότητα της κατασκευής και την κομψότητα των λεπτομερειών της Αναγέννησης», πρόσθεσε ο κ. Σμιθ. «Όταν κατέβηκε το σφυρί, επικράτησε σιωπή και μετά όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα».

Ο Περουτζίνο ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της Ιταλικής Αναγέννησης. Στα πρώτα του χρόνια θεωρούνταν ισάξιος με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι και του ανατέθηκε να ζωγραφίσει τους τοίχους της Καπέλας Σιξτίνα στο Παλάτι του Βατικανού στη Ρώμη.

Η πώληση έθεσε νέο ρεκόρ για την JS Fine Art, της οποίας το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης ήταν 265.000 λίρες.