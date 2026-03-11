Ανακωχή Γουάντα Νάρα με Σπαλέτι επτά χρόνια μετά τον καυγά τους για τον... Ικάρντι

Μπορεί το... σίριαλ του Μάουρο Ικάρντι με την Γουάντα Νάρα να τελείωσε, όμως η σέξι πρώην σύντροφος του Αργεντίνου βρίσκει τρόπο να βάζει φιτιλιές.

Η Νάρα ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον οποίο ο Ικάρντι δεν έχει και τις καλύτερες αναμνήσεις από την συνύπαρξή τους στην Ίντερ το 2019. Τότε ο Αργεντίνος ήταν αρχηγός της ομάδας, όμως μετά από έναν πολύ έντονο τσακωμό με τον Σπαλέτι, του αφαιρέθηκε το περιβραχιόνιο το οποίο κατέληξε στον Σαμίρ Χαντάνοβιτς.

Επομένως η τότε σύντροφός του και μάνατζερ του, Νάρα, είχε εξαπολύσει απειλές πως ο Ικάρντι θα φύγει από τους νερατζούρι, κάτι που συνέβει ένα χρόνο μετά, έχοντας τις χειρότερες των σχέσεων με την ομάδα και τους φιλάθλους, ενώ η Γουάντα ξεσπάθωνε μέσω social media.

Επτά χρόνια μετά, όλα αυτά δείχνουν να έχουν μπει στο χρονοντούλαπο του παρελθόντος, καθώς Σπαλέτι και Νάρα συναντήθηκαν σε αεροδρόμιο με την influencer να δημοσιεύει φωτογραφίες γράφοντας λεζάντα: «Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κύριε».