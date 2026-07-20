«Ανακωχή» Τραμπ και Σάντσεθ λόγω Μουντιάλ: Το αμήχανο τετ α τετ στον τελικό και η αλλαγή κλίματος

Στον τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, ήταν στραμμένα χθες τα βλέμματα όλου του πλανήτη, με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής και να κάθεται στον «θρόνο» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μετά από 16 χρόνια.

Το απόλυτο ποδοσφαιρικό event όμως είχε και διπλωματικό ενδιαφέρον, αφού -έστω αναγκαστικά- έφερε δίπλα δίπλα, δύο ηγέτες χωρών που έχουν γίνει άσπονδοι εχθροί τα τελευταία χρόνια.

Ο λόγος βέβαια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, οι οποίοι ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο στις θέσεις των επισήμων στο στάδιο MetLife, αντάλλαξαν μια σύντομη χειραψία και είχαν μια συζήτηση σε μάλλον αμήχανο τόνο.

Για σχεδόν δύο χρόνια, Τραμπ και Σάντσεθ βρίσκονται σταθερά σε αντιπαράθεση για πολλά θέματα, από τις αμυντικές δαπάνες των χωρών του NATO μέχρι τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Έθαψαν το τσεκούρι του πολέμου;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, η σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μαδρίτης έχει εξομαλυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ισπανία «εξαγοράστηκε πλήρως» συμφωνώντας σε μια ουσιαστική αύξηση των αμυντικών της δεσμεύσεων εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε πρόσφατα στην Άγκυρα.

Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε μια έντονη αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου, όταν χαρακτήρισε την Ισπανία «χαμένη υπόθεση» και απείλησε με εμπορικά αντίποινα. Ωστόσο, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε έναν πιο διαλλακτικό τόνο.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η Ισπανία έχει «παραπάνω από εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της» αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση στον τελικό του Μουντιάλ, ο Ισπανός πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση της χώρας του, συνεχάρη τον Τραμπ για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ ενδέχεται να απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους νικητές, ο Ισπανός πρωθυπουργός απέφυγε τις εικασίες, λέγοντας: «Αυτό που έχει σημασία για εμένα δεν είναι ποιος το παραδίδει, αλλά ποιος το παραλαμβάνει».

Sánchez got his photo op with Trump. No begging like Meloni. No pageantry like Merz. No “Daddy” talk like Rutte.



Turns out the easiest way to shake Trump’s hand is not to need anything from him. pic.twitter.com/z4eOBnM9ms — Alberto Alemanno 🇪🇺 (@alemannoEU) July 19, 2026

Ενώ η ισπανική αντιπροσωπεία παρευρέθηκε πλήρης, ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι απουσίαζε από τις θέσεις των VIPs, αφού δήλωσε ότι δεν θα ταξιδέψει στον τελικό για να μην φέρει γρουσουζιά.

Μιλώντας στο Fox News πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μιλέι «φίλο» και, όταν ρωτήθηκε για τον τελικό, δήλωσε: «Είναι δύσκολο να ποντάρεις εναντίον του Μέσι».

Δύο χρόνια σύγκρουσης

Η κύρια πηγή έντασης μεταξύ της ισπανικής και της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένουν οι αμυντικές δαπάνες. Η Ισπανία δεν έχει ακόμη δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για διάθεση του 5% του ΑΕΠ στην άμυνα, έναν στόχο που προωθεί η Ουάσινγκτον και τον οποίο ο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει «παράλογο και αντιπαραγωγικό».

Η σχέση έχει επιβαρυνθεί επίσης από τις σφοδρές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών για τον πόλεμο στη Γάζα. Η Ισπανία έχει χαρακτηρίσει τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ ως γενοκτονία, έναν χαρακτηρισμό που βέβαια απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζοντας το Τελ Αβίβ.

Οι εντάσεις ενισχύθηκαν μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Μαδρίτη επικαλέστηκε τους όρους από τη διμερή αμυντική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον, για να απαγορεύσει τη χρήση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ισπανικό έδαφος από τον στρατό των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό εξόργισε τον Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε έκτοτε πολλές φορές στην Ισπανία και τον Σάντσεθ με οργισμένες δηλώσεις.