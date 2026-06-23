Ανακοινώνει «σκιώδη κυβέρνηση» ο Τσίπρας - Γιατί δεν βλέπει εκλογές το φθινόπωρο

Εντός των επόμενων 48 ωρών, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη «σκιώδη» κυβέρνηση του και το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο ενώ το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου -οι φήμες λένε για την πρώτη εβδομάδα- τους υποψήφιους βουλευτές που δεν θα προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ελλάδα, οργανώνονται πολιτικές εκδηλώσεις με ομιλητές, τα ιδρυτικά στελέχη.

Σαν να πήρε το τιμόνι στα χέρια του και πάτησε το γκάζι τέρμα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν πίσω από αυτή την «γκαζιά», ο πρώην πρωθυπουργός διαβλέπει πρόωρες εκλογές, το φθινόπωρο. Και θέλοντας να ανεβεί στη ΔΕΘ, απολύτως προετοιμασμένος, επιθυμεί να ολοκληρώσει τις όποιες οργανωτικές δομές και να παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, τα «ψηφοδέλτια νίκης».

Μπορεί όλα τα παραπάνω να έχουν μια πολιτική βάση. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, λέγεται πως δεν πιστεύει στον εκλογικό αιφνιδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν τον αποκλείει, γιατί στην πολιτική και το αδύνατο είναι δυνατό αλλά, «το φθινόπωρο είναι νωρίς και ο Μάιος πασχαλινός», όπως λέγεται.

Με προεκλογικούς άσους στο μανίκι

Ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί, επίσης, να κρατάει κάποιους προεκλογικούς άσους στο μανίκι του αλλά θα είναι «προεκλογικοί». Δηλαδή, κάποια ηχηρά ονόματα, δεν θα «καούν» από τώρα. Εξάλλου οι συνομιλίες που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, τις χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος και για πολλούς εξ αυτών δεν γνωρίζουν ούτε οι στενοί του συνεργάτες.

Όπως εκτιμάται από πολλούς κύκλους, η ολοκλήρωση των οργανωτικών δομών είναι για τον πρώην πρωθυπουργό ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το πρώτο ρόλο τον έχουν οι νέοι άνθρωποι και προσωπικότητες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, αρκετά νωρίς. Σχεδόν, με το πρώτο κάλεσμα που δεν ήταν άλλο από την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα. Λέγεται πως από τότε είχαν ξεκινήσει και οι πρώτες επαφές.

Το ζητούμενο, πλέον, δεν είναι το πότε αλλά το πώς και με ποιους. Και σε αυτά τα δυο ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να απαντήσει. Δεν είναι τυχαίο πως για πολλούς, «ξένισε» κάπως, η επιλογή του ερχόμενου Σαββάτου, για την παρουσίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Με τη δικαιολογία πως τα Σάββατα τα καλοκαιρινά, ανήκουν στις παραλίες και στην ξεκούραση. Ο ίδιος, λέγεται πως επέμενε, θέλοντας να αναλάβει πλήρως την ευθύνη και αυτής της επιλογής. Εξάλλου ο χρόνος μέχρι τη ΔΕΘ μειώνεται δραματικά…