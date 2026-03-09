Ανακοινώνει υποψηφιότητα

Πριν μερικούς μήνες σας είχα ενημερώσει ότι ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, είχε πάρει απόφαση να κατέβει στην πολιτική μέσω αυτοδιοίκησης, διεκδικώντας την Περιφέρεια Αττικής.

Μια απόφαση – πρόκληση γιατί η μάχη με αντίπαλο το νυν περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά θα είναι hard, δηλαδή σκληρή και δύσκολη.

Ο Χατζηθεοδοσίου πάντως φαίνεται να το έχει ζυγίσει καλά και πλέον ήρθε η ώρα να το ανακοινώσει και επίσημα.

Την προσεχή Κυριακή 15 Μαρτίου, πραγματοποιεί την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση (στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Αγίας Ελεούσης) στην Αγία Βαρβάρα, στον τόπο που μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με όσα λέει σε όσους τον ρωτούν, η υποψηφιότητά του θα είναι ανεξάρτητη και υπερκομματική. Εντάξει, κατανοητό ότι οι ταμπέλες μπορεί να περιορίσουν το ακροατήριο, αλλά ο πρόεδρος του ΕΕΑ είναι γνωστό ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στους συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη. Οπότε και αυτό υπολογίζεται στην όλη εξίσωση.