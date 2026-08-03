Ανακοίνωσε επίσημα τον Λουσέ ο ΠΑΟΚ - Μέχρι το 2030 στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος

Ο ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε ακόμη μία μεταγραφική ενίσχυση στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Τομ Λουσέ να ντύνεται με τα χρώματα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι μέχρι το 2030.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έδωσε τα «χέρια» με την ομάδα της Νίκαιας έναντι 3 εκατομμύριων ευρώ, ενώ το συμβόλαιο του με τους Γάλλους έμπαινε στον τελευταίο του χρόνο. Μάλιστα ο παίκτης θα μπει άμεσα σε διαδικασίες προπόνησης, για να είναι στη λίστα των παιχνιδιών με την Άντερλεχτ.

HE IS EVERYWHERE ON THE PITCH. AND HE IS HERE. ⚫⚪



BIENVENUE, TOM LOUCHET! 🇫🇷🤝https://t.co/BYn1cX2SW7#PAOK #NewEra — PAOK FC (@PAOK_FC) August 3, 2026

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.

Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας».