Ανακοινώσεις Τσίπρα: Άνοιξη ή φθινόπωρο; - Στην «εξίσωση» οι κάλπες

Συσκέψεις επί συσκέψεων, εισηγήσεις επί εισηγήσεων. Στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, επικρατεί οργανωτικός πυρετός. Ενόψει της νέας συγκέντρωσης του πρώην πρωθυπουργού στη Λαμία. Μια ομιλία που αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον, δεδομένης της νέας παραφιλολογίας για την εποχή που θα επιλέξει να ανακοινώσει το υπό ίδρυση κόμμα. Αλλά και των δραματικών επιπτώσεων στην εθνική οικονομία που εκτιμάται πως θα αλλάξουν και το πολιτικό σκηνικό.



«Πολλά λέγονται, ακόμη περισσότερα συζητούνται και λίγα ισχύουν», έλεγε στον FLASH, στέλεχος του Ινστιτούτου που έχει ιδρύσει. Είναι γεγονός πως την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μάιος ήταν η επικρατέστερη εποχή που θα ήθελε να ανακοινώσει την οριστική του απόφαση. Καθώς κάποιοι του μετέφεραν πληροφορίες για «δραματικό διάγγελμα του πρωθυπουργού και έκτακτες εκλογές τον Ιούνιο». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρεται, διατεθειμένος να παραμείνει πιστός στην απόφαση για εξάντληση της τετραετίας.



«Με άλλα λόγια άλλαξε η απόφαση του;», ήταν η ερώτηση που ετέθη. Η απάντηση έθεσε νέους προβληματισμούς και επομένως υπόνοιες για «φθινοπωρινές εξελίξεις». «Δεν είχε αποφασιστεί τίποτα και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο ίδιος, που, ως γνωστό ακούει και μελετά με προσοχή τόσο τους συνομιλητές του όσο και τα πολιτικά δρώμενα, με την αναγωγή στο μέλλον».



Κάποιοι που συνομιλούν μαζί του, θέλουν να πιστεύουν πως ο «Μαϊος είναι νωρίς και ο Σεπτέμβριος, ο σωστός χρόνος».