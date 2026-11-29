Οι οπαδοί του Άρη με ανακοίνωσή τους, εξέφρασαν τα παράπονά τους και ζήτησαν, να απομακρυνθεί από την ομάδα ο Ράφα Μιρ, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους, δε χωρούν στην ομάδα παίκτες που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή είναι ένδειξη σεβασμού. Υπάρχουν όμως και στιγμές που η συνέχιση της κινδυνεύει να εκληφθεί ως συνενοχή. Από την πρώτη στιγμή της μεταγραφής του Ράφα Μιρ στον ΑΡΗ ήμασταν ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ με τη συγκεκριμένη επιλογή. Συνειδητά ωστόσο επιλέξαμε να μην τοποθετηθούμε δημόσια, σεβόμενοι το τεκμήριο της αθωότητας και αναμένοντας τις εξελίξεις στη δικαστική διαδικασία. Μετά την απόρριψη της έφεσης από το δικαστήριο της Βαλένθιας, θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε κι εμείς ξεκάθαρη θέση. Το παρόν κείμενο είχε συνταχθεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Επιλέξαμε συνειδητά να μην το δημοσιεύσουμε νωρίτερα, σεβόμενοι την προσπάθεια της υπόλοιπης ομάδας και μη θέλοντας να επηρεάσουμε το αγωνιστικό κλίμα.

Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε εσωστρέφεια ούτε να διχάσουμε τον κόσμο του ΑΡΗ. Υπάρχουν όμως ζητήματα στα οποία δεν χωρούν εκπτώσεις. Η προσπάθεια ορισμένων να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης, να εξισώσουν ανόμοιες περιπτώσεις ή ακόμη χειρότερα να μεταφέρουν την ευθύνη στην καταγγέλλουσα είναι εξίσου απογοητευτική με την ίδια τη μεταγραφική επιλογή. Η σεξουαλική βία δεν έχει χρώματα, φανέλες και οπαδικές αποχρώσεις. Δεν χωρούν βιαστές πουθενά. Ούτε στην κοινωνία μας ως αποδεκτά πρότυπα, ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε φυσικά στον σύλλογό μας.

Θεωρούμε ότι τέτοιες επιλογές βλάπτουν το κύρος, την αξιοπρέπεια και την ιστορία του ΑΡΗ. Ζητάμε από τη διοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει στην άμεση απομάκρυνση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή από την ομάδα. Δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε τον ΑΡΗ ούτε το γήπεδό μας. Δεν πρόκειται να εκχωρήσουμε την αγάπη μας για τον σύλλογο σε καμία διοίκηση και σε κανέναν ποδοσφαιριστή. Η αντίθεσή μας σε μια διοικητική επιλογή δεν είναι αντίθεση στον ΑΡΗ. Είναι υπεράσπιση των ΑΞΙΩΝ που θέλουμε να εκπροσωπεί ο ΑΡΗΣ. Άλλωστε, το μεγαλείο ενός συλλόγου δεν μετριέται μόνο με τις νίκες και τους τίτλους του, αλλά και με τις ΑΞΙΕΣ που επιλέγει να υπερασπιστεί όταν αυτές δοκιμάζονται.Καμία μεταγραφή, κανένα γκολ και καμία αγωνιστική επιτυχία δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».