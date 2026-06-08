Ανακοίνωση τουρκικής προεδρίας για Δένδια: «Ψευδείς οι ισχυρισμοί για παρενόχληση του αεροσκάφους»

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία διαψεύδει «τους ισχυρισμούς» που έκαναν λόγο για παρενόχληση αεροσκαφών τα οποία μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς και για παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.

Στην ανακοίνωση, η Άγκυρα χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς «απολύτως ψευδείς», υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα που παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας:

«Οι ισχυρισμοί που διακινήθηκαν από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και αναπαράχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τους οποίους "τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν αεροπλάνα που μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς, ενώ τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο", είναι απολύτως ψευδείς.

Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου (GCA) παραβίασαν τον εναέριο χώρο της "Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου" . Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή στην "ΤΔΒΚ" απογειώθηκαν άμεσα προληπτικά.

Τα αεροσκάφη εκτέλεσαν την αποστολή τους εντός του εναέριου χώρου της "ΤΔΒΚ" δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και δεν παρενόχλησαν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας και του "Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας" διεξήχθησαν εντός της καθορισμένης ζώνης πτήσεων της 2ης Κύριας Βάσης Αεριωθουμένων. Σε καμία περίπτωση δεν παραβιάστηκε ο ελληνικός εναέριος χώρος.

Το κοινό καλείται να μην δίνει βάση σε αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι, προβάλλονται με σκοπό τη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και την πρόκληση εντάσεων.»