Ανακοινώθηκε η GoPro Mission 1 Series με δυνατότητα για εγγραφή 8Κ!

Η GoPro ανακοίνωσε τη νέα σειρά MISSION 1, τρεις compact κινηματογραφικές κάμερες που απευθύνονται σε επαγγελματίες δημιουργούς, με αισθητήρα 1 ίντσας 50MP, επεξεργαστή GP3 (5nm), δυνατότητα για λήψη 8K βίντεο, λήψη Open Gate και δυναμικό εύρος, αφήνοντας πίσω την φιλοσοφία των «καθαρών» καθαρά action cameras.



Τα μοντέλα MISSION 1

Η σειρά περιλαμβάνει τρία μοντέλα με κοινό αισθητήρα 50MP (1.6μm pixel), Quad Bayer binning, υποστήριξη για φωτογραφίες RAW, SuperPhoto AI και burst 60fps, όλα αδιάβροχα για έως και τα 20 μέτρα και ανθεκτικά σε κραδασμούς. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα.

• MISSION 1 (Βασικό): 8K30/4K120/1080p240 (16:9), Open Gate 4K120 (4:3), σταθερός φακός 15mm f/2.8.

• MISSION 1 Pro (Ναυαρχίδα): 8K60/4K240/1080p960 (16:9), Open Gate 8K30/4K120 (4:3), ίδιος φακός, bit rate 240Mbps.

• MISSION 1 Pro ILS (Interchangeable Lens System): Ίδιες προδιαγραφές με Pro + εναλλάξιμοι φακοί Micro Four Thirds (prime, zoom, macro μέσω adapters), HyperSmooth με οποιονδήποτε φακό.



Η Pro ILS εισάγει για πρώτη φορά εναλασσόμενους φακούς στη GoPro, ανοίγοντας την πόρτα κινηματογραφικές παραγωγές.



Κορυφαίες τεχνολογίες

Ο επεξεργαστής GP3 βελτιώνει την εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, στη διαχείριση της θερμοκρασίας και στο AI (με τη neural engine) και προσφέρει 10-bit color, GP-Log2 profile και 32-bit float ήχο (4 μικρόφωνα, USB-C). Η μπαταρία Enduro 2 δίνει 3+ ώρες στην εγγραφή 4K30 ή 5 ώρες σε 1080p30, είναι συμβατή με τη Hero 13 Black, και έρχεται με PD 2.0 γρήγορη φόρτιση και Bluetooth 5.3. Υποστηρίζει, τέλος, live exposure metering και screenshots 44MP από τα 8K.



Ημερομηνίες κυκλοφορίας & τιμές

Η MISSION 1 και η Pro αναμένονται στις 28 Μαΐου 2026, ενώ η Pro ILS στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Τιμές δεν ανακοινώθηκαν ακόμα, αλλά η GoPro αναμένεται να κινηθεί επιθετικά για να ανταγωνιστεί τις DJI και Insta360 που έχουν αρκετά πιο «επαγγελματικά» μοντέλα στην αγορά.