Ανακούφιση από την εκεχειρία: Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου - Άλμα στα Χρηματιστήρια

Πτώση μετά από πολλές μέρες καταγράφθηκε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, στις τιμές του πετρελαίου, καθώς σημειώθηκε μείωση πάνω από 15% αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί, προς μεγάλη ανακούφιση των Χρηματιστηρίων ανά τον κόσμο, τα οποία έκαναν άλμα.

Το πετρέλαιο καταγράφει πτώση και η τιμή του κυμαίνεται κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι Brent.

Γύρω στις 08:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI) παραδοτέου το Μάιο, που αποτελεί την αμερικανική αναφορά για το αργό πετρέλαιο, σημείωνε πτώση κατά 14,53% στα 96,54 δολάρια.

Το βαρέλι του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παραδόσεις τον Ιούνιο, που αποτελεί την αναφορά της παγκόσμιας αγοράς, σημείωνε από την πλευρά του πτώση κατά 13,13% στα 94,92 δολάρια.

Αμφότερα έπεσαν κάτω από το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων σε μια αγορά ανακουφισμένη από την προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν.

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχωρεί κατά 20%

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχώρησε κατά περίπου 20% στο άνοιγμα, μετά την υποχώρηση και της τιμής του πετρελαίου, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί.

Λίγο μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στις 09:00 ώρα Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε πτώση κατά 19,24% στα 43 ευρώ, αφού είχε υποχωρήσει για λίγο πάνω από 20% στα 42,5 ευρώ.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο, χαιρέτισαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ιράν και του ΗΠΑ, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κάτι που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Πριν από λίγο, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε άλμα σχεδόν 5% (+4,92%), με μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης να σημειώνουν ισχυρή άνοδο, όπως της Siemens Energy (+10%) και της Airbus (+6,88%).

Το χρηματιστήριο στο Παρίσι, ύστερα από ένα σχετικά πιο διστακτικό άνοιγμα, κατέγραψε σημαντική άνοδο (+3,68%), όπως και το Μιλάνο (+3,93%).

Το Λονδίνο, που εξαρτάται περισσότερο από πετρελαϊκούς κολοσσούς που καταγράφουν πτώση, σημείωσε άνοδο 2,51%. Η μετοχή της BP σημείωσε βουτιά 8,53% και της Shell υποχώρησε κατά 7,7%.

Στο Παρίσι, η μετοχή της TotalEnergies υποχώρησε κατά 5,63%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημείωσε άνοδο 3,6% στις 611,73 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ