Ανακούφιση για τους δανειολήπτες: Οι πυρόπληκτοι δεν θα δέχονται ενοχλήσεις για τα δάνεια τους

Μέτρα στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές ανακοίνωσε η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), με τις εταιρείες-μέλη της να προχωρούν σε αναστολή οχλήσεων προς τους πυρόπληκτους δανειολήπτες.

Η Ένωση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και τη συμπαράστασή της στους κατοίκους των περιοχών που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Αναστολή οχλήσεων και νομικών ενεργειών

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, ακολουθώντας αντίστοιχη πρακτική που εφαρμόστηκε και σε προηγούμενες φυσικές καταστροφές, έχουν ήδη προχωρήσει στη λήψη μέτρων ανακούφισης για τους πληγέντες.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η αναστολή των οχλήσεων και των νομικών ενεργειών που σχετίζονται με την είσπραξη απαιτήσεων για τους δανειολήπτες που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα μέλη της Ένωσης αναμένεται να εξειδικεύσουν περαιτέρω μέτρα στήριξης, πέραν όσων αποφασίσει η Πολιτεία.

Εξέταση αιτημάτων από τους πληγέντες

Παράλληλα, οι εταιρείες διαχείρισης δανείων σημειώνουν ότι θα εξετάσουν ξεχωριστά κάθε αίτημα που θα υποβληθεί από πολίτες οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Οι δανειολήπτες καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία με την οποία συνεργάζονται, προκειμένου να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους και να εξεταστούν οι περιπτώσεις τους.