Ανάλυση Reuters: Αγωνία για τη συμφωνία ΗΠΑ, Ιράν- Τι σημαίνει η αναβολή των συνομιλιών στην Ελβετία

Νέα αβεβαιότητα προκαλεί στις διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή η αναβολή των προγραμματισμένων συνομιλιών ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς διαπραγματευτές στην Ελβετία, όπως σημειώνει το Reuters σε ανάλυσή του. Οι επαφές, που επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή (19/6) στο Μπούργκενστοκ, είχαν στόχο να μετατρέψουν το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μία πιο μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που η κατάσταση στον Λίβανο περιπλέκει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Νέα ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ προκάλεσαν, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τον θάνατο 18 ανθρώπων, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχασε τέσσερις στρατιώτες σε μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις της οργάνωσης από την αρχή του πολέμου. Το νέο κύμα βίας ενισχύει τις αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να τηρηθεί στην πράξη η ρήτρα του μνημονίου που προβλέπει άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το μνημόνιο που υπέγραψαν αυτή την εβδομάδα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν έδωσε στις δύο πλευρές περιθώριο 60 ημερών για να καταλήξουν σε πιο σταθερή συμφωνία ή να παρατείνουν το προσωρινό πλαίσιο. Ωστόσο, τα πιο δύσκολα ζητήματα -με κυριότερο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν- παραπέμφθηκαν στις επόμενες διαπραγματεύσεις, κάτι που σημαίνει ότι τα πραγματικά κρίσιμα θέματα παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προετοιμασίες για τις τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία είχαν προχωρήσει αρκετά, μέχρι τη στιγμή που ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέσυρε τη συμμετοχή του. Λίγο νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στην Τεχεράνη είχε αναφέρει ότι ούτε ο βασικός Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επρόκειτο να μεταβεί στο Μπίργκενστοκ. Η Ελβετία επιβεβαίωσε τελικά ότι οι συνομιλίες αναβλήθηκαν, τονίζοντας πάντως ότι παραμένει διαθέσιμη να στηρίξει τη διαδικασία.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, εξακολουθεί να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί εαυτόν μέρος του πλαισίου που διαμορφώθηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Αυτό το στοιχείο προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας, ειδικά καθώς η ένταση στο λιβανικό μέτωπο αναζωπυρώνεται αντί να αποκλιμακώνεται.

«Ανέπνευσαν» οι αγορές

Παρά τις δυσκολίες, η συμφωνία έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες στις αγορές. Η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει βελτιώσει τις εκτιμήσεις για την προσφορά πετρελαίου, ενώ οι τιμές της ενέργειας έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων εβδομάδων. Πριν από τον πόλεμο, από το Ορμούζ περνούσε σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που δείχνει γιατί η σταθερότητα στην περιοχή παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διεθνή οικονομία.

Στην Ουάσιγκτον, η συμφωνία δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζουν ήδη επιφυλάξεις για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε υπερβολικά πολλά για να τερματίσει μια σύγκρουση που είχε αρχικά δεσμευθεί να λήξει μόνο με «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Αντί για αυτό, το μνημόνιο προβλέπει χαλάρωση οικονομικών κυρώσεων, αποδέσμευση σημαντικών ιρανικών κεφαλαίων και άμεσες εξαιρέσεις για εξαγωγές πετρελαίου, στοιχεία που οι επικριτές θεωρούν σαφή υποχώρηση από τις αρχικές αμερικανικές θέσεις.

Χαμενεΐ: Ο Τραμπ υπέγραψε «από απόγνωση»

Η ιρανική ηγεσία κρατά επίσης σκληρή στάση ενόψει της συνέχειας. Ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ υποστήριξε ότι ο Τραμπ υπέγραψε «από απόγνωση» και προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ κινηθούν με υπερβολικές απαιτήσεις στις επόμενες διαπραγματεύσεις, η Τεχεράνη δεν θα τις αποδεχθεί. Παράλληλα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν έστειλε μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης της συμφωνίας.

Έτσι, παρότι το προσωρινό πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί, η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα. Οι πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη αρχίσει, το μέτωπο του Λιβάνου παραμένει ενεργό και οι πολιτικές αντιδράσεις σε ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ προμηνύουν ότι η πορεία προς μια οριστική συμφωνία κάθε άλλο παρά ομαλή θα είναι.