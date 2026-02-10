Αναμένεται έξαρση της γρίπης τις Απόκριες - «Το στέλεχος Κ έχει ταχύτατη μετάδοση»

Ένα νέο κύμα γρίπης αναμένουν οι ειδικοί το προσεχές διάστημα και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες που θα βγουν για να διασκεδάσουν τις ημέρες της Αποκριάς.



Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι η γρίπη θα μας ταλαιπωρεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου και μάλιστα οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, αφού όπως έχει αποδειχθεί, το νέο στέλεχος είναι πολύ ισχυρό και σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται νοσηλεία.



«Τώρα τις Απόκριες θα έχουμε έξαρση λόγω συνωστισμού, λογικό είναι γιατί ο κόσμος θα βγει να διασκεδάσει», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη και συνέχισε: «Θα πάει μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πολλές νοσηλείες και μακρές, δεκαήμερα, με τα περισσότερα να είναι παιδιά».



Η ίδια σχολίασε ότι όσοι εμβολιάστηκαν -ακόμη και την ύστατη ώρα- έπραξαν σωστά: «Οι μεγάλοι πήγαν τον τελευταίο καιρό, ενώ ήμασταν πίσω στον εμβολιασμό, και εμβολιάστηκαν. Γιατί αυτοί που κάνουν τις πνευμονίες, δηλαδή οι ευπαθείς ομάδες ήταν ανεμβολίαστοι σε ποσοστό 90%. Τώρα φοβήθηκαν και εμβολιάστηκαν».



Έντονο είναι το πρόβλημα και στα σχολεία, όπου ο ιός της γρίπης μεταδίδεται ραγδαία, με τη Ματίνα Παγώνα να αναφέρει ότι οι γονείς θα πρέπει να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι και να μην τα στέλνουν στο σχολείο άρρωστα: «Τα παιδιά, πάνε στο σχολείο, αλλά ένα παιδί να έχει τον ιό τον μεταδίδει γιατί είναι κλειστές οι αίθουσες. Καλό είναι τώρα που ανοίγει ο καιρός, να ανοίγουν παράθυρα να αερίζονται οι χώροι. Μας λένε ότι υπάρχουν τάξεις που έχουν μείνει 7-8 παιδάκια. Το στέλεχος "Κ" της γρίπης έχει ταχύτατη μετάδοση, αυτό είναι το κακό».



Αναφορικά με το βρέφος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με RSV, η Ματίνα Παγώνη είπε ότι «ο συγκυτιακός ιός αφορά συνήθως τα μικρά παιδιά ο RSV, και ειδικά σ' αυτά είναι πολύ βαρύς. Είναι για τα πολύ μικρά και τους πολύ μεγάλους. Γι αυτό και νοσηλεύονται. Φέτος είχαμε τη γρίπη, τον αναπνευστικό-συγκυτιακό ιό και τον Covid. Από τη γρίπη φέτος έχουν χάσει περισσότεροι τη ζωή τους σε σχέση με πέρυσι».