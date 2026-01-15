Ανανία: Πήγα σε οντισιόν μεγάλου τραγουδιστή και είπε «αν της κάνω κάτι θα το μάθει το Πανελλήνιο»

Η Τραϊάνα Ανανία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και μοιράστηκε την εμπειρία που είχε από μία οντισιόν που έκανε για να βρεθεί σε σχήμα με έναν μεγάλο τραγουδιστή, όταν όμως εκείνος έμαθε πως θα συνεργαζόταν μαζί της, είπε στον ατζέντη της… μακριά κι αγαπημένα!

«Στην Ελλάδα δεν είναι προϋπόθεση το ταλέντο για να σε επιλέξουν σε μια δουλειά. Με το ταλέντο μου δεν έχω πετύχει πράγματα. Είμαι μες στον χώρο και ξέρω πολλές πληροφορίες για καλλιτέχνες και εργοδότες, οπότε κι εγώ από μόνη μου αποφεύγω να είμαι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μαζί τους προκειμένου να πάρω μια δουλειά από αυτούς γιατί δεν είμαι έτοιμη να δεχτώ το οτιδήποτε από αυτούς!»

«Καλά ρε Τραϊάνα, δεν ήξερες για αυτόν;»

«Πέρσι με πήγε ένας ατζέντης σε μια οντισιόν ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη και μεγάλου ηλικιακά, με 800 δισκογραφίες, τον ακούμε όλοι κάθε μέρα. Πήγα στην οντισιόν του και ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου γιατί δεν είχε καταλάβει ότι είμαι εγώ, η Τραϊάνα. Και μετά λέει -ενώ με ήθελε- “εγώ αυτή δεν θα την πάρω γιατί αν της κάνω κάτι θα το μάθει το Πανελλήνιο”. Το είπε στον άνθρωπο που με πήγε σε αυτή τη δουλειά.

Μετά εγώ έκανα μια έρευνα και έμαθα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος επιλέγει να παίρνει στο πρόγραμμα τραγουδίστριες που δεν τις ξέρει κανείς, που δεν έχουν δύναμη, δεν μπορούν να βγουν σε μια εκπομπή και να μιλήσουν. Αυτές τις κοπέλες τις διώχνει νύχτα επειδή δεν κάνουν τα θελήματα. Πήρα κάποια τηλέφωνα και μου είπαν "καλά ρε Τραϊάνα, δεν ήξερες για αυτόν;"».