«Άναψαν» τα αίματα μεταξύ Ντόρσεϊ και Μπαρτζώκα

Στο τέλος της τρίτης περιόδου «ανέβηκαν» οι τόνοι μεταξύ του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Γιώργου Μπαρτζώκα, κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν ήταν ευχαριστημένος από την απόδοση του ομογενή γκαρντ, ο οποίος αντικαταστάθηκε εκνευρισμένος από τον Εβάν Φουρνιέ. Οι δυο τους είχαν έντονο διάλογο την ώρα της αλλαγής του.

Ο λόγος της «έκρηξης» του Γιώργου Μπαρτζώκα ήρθε όταν ο Ντόρσεϊ δεν έκανε πάσα στον ελεύθερο Βεζένκοφ και στην συνέχεια έκανε επιθετικό φάουλ.

Ο Χρήστος Μπαφές σε ρόλο «πυροσβέστη» μπήκε ανάμεσά τους, για να αποκλιμακωθεί γρήγορα η ένταση και να επέλθει ηρεμία.

Οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος επικράτησαν με 74-82 και έφτασαν τις 23 νίκες.