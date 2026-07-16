Άναψαν τα αίματα - Ο Μπέλιχγαμ χειροδίκησε κατά του Μπάρκο

Η Αργεντινή ήταν αυτή που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, καθώς επικράτησε της Αγγλίας με σκορ 2-1. Σε ένα ματς για γερά νεύρα η Αγγλία δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της σκορ, ηττήθηκε με ανατροπή και επιστρέφει σπίτι της.

Ως εκ τούτου είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός στις τάξεις των «τριών λιονταριών». Ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε και ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό του Τζουντ Μπέλιχγαμ , ο οποίος ήταν απαρηγόρητος μετά την ήττα της ομάδας του. Όμως όταν αντίκρισε λίγα μέτρα δίπλα του, τους Αργεντίνους να πανηγυρίζουν, δεν άντεξε και χειροδίκησε κατά του Μπάρκο, καθώς του έδωσε σφαλιάρα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δημιουργήθηκε περεταίρω ένταση, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να κατευνάσουν τα πνεύματα, ενώ είναι πολύ πιθανό η FIFA, να εξετάσει το περιστατικό για ενδεχόμενες κυρώσεις.