«Άναψαν» τα αίματα στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης - Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια

Λίγο έλειψε να μετατραπεί σε ρινγκ το δημοτικό συμβούλιου Μακρακώμης την Τετάρτη 27 Αυγούστου, καθώς μέλη κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια λόγω έντονου καυγά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Lamianow, ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Καλύβας έκανε κάποιες καταγγελίες αναφορικά με έναν κάτοικο του Αγίου Γεωργίου ο οποίος έχει φυλακιστεί στο παρελθόν (στις φυλακές Μαλανδρίνου) και έχει εις βάρος του όπως είπε υποθέσεις που τον βαραίνουν και θα δικαστεί το επόμενο διάστημα ενεργώντας ως πολιτικάντης όπως είπε με σκοπό να πάρει βεβαίωση καλής θέλησης. Κατήγγειλε ότι ενεργεί έχοντας και κλειδιά και βγαίνει και σε… μεγάφωνο στον Άγιο Γεώργιο με τις «επιταγές» της τοπικής κοινότητας αλλά και του δημάρχου.

Ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος αφού είπε πως μίλησε με τον δήμαρχο, διέψευσε τα παραπάνω ενώ και ο ίδιος όπως και ο πρόεδρος του χωριού κ. Ζωγράφος τόνισαν ότι ο συγκεκριμένος πολίτης ενεργεί εθελοντικά και αφιλοκερδώς και βοηθάει ηλικιωμένους με ψώνια φάρμακα και ότι απλό χρειάζονται, επισκευάζει λακκούβες σε δρόμους, αλλάζει λαμπτήρες και όλα αυτά εθελοντικά, με κατατεθειμένη επίσημη δήλωση για τη δράση του.

Αφού άπαντες τοποθετήθηκαν για το θέμα όπως θα δείτε παρακάτω υπήρξε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στον κ. Καλύβα και τον κ. Ζωγράφο ενώ ο κ. Καλύβας μόλις αντιλήφθηκε ότι ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος τον κατέγραφε με το κινητό του κινήθηκε εναντίον του προκειμένου να σταματήσει να τον καταγράφει.